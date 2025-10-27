Участник программы «Время героев» стал советником замглавы Роскосмоса

Участник программы «Время героев» Евгений Серов стал советником замглавы Роскосмоса

Tекст: Елизавета Шишкова

Назначение Серова советником заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» подчеркивает значимость программы «Время героев». Евгений Серов ранее был участником первого потока этой программы, инициированной президентом России и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе интервью Серов заявил: «Будучи кадровым военным, я не предполагал, что найду свое призвание в гражданской сфере, но интенсивность обучения на программе “Время героев” и высокий уровень спикеров дали прочную базу знаний и уверенность в собственных силах. Все приобретенные компетенции мы закрепляем на стажировке под руководством опытных наставников. В ходе практической работы я понял, что хочу развивать российскую космическую отрасль – направление с особой историей, которое дает повод для гордости целым поколениям. Моя задача теперь – способствовать укреплению лидерских позиций России в области космических систем и спутникостроения».

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подчеркнул важность интеграции военного опыта в решение гражданских задач и отметил, что пример Серова иллюстрирует успешное применение профессиональных качеств в мирной жизни, в том числе в ракетно-космической отрасли.

Серов родился в 1986 году в Костромской области, окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, удостоен двух орденов Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.

Среди выпускников программы «Время героев» многие получили новые ответственные назначения, а Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии по делам ветеранов при Президенте России. Руководитель программы Мария Костюк была избрана губернатором Еврейской автономной области.