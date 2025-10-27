Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Участник программы «Время героев» стал советником замглавы Роскосмоса
Участник программы «Время героев» Евгений Серов стал советником замглавы Роскосмоса
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Евгений Серов назначен советником заместителя генерального директора Роскосмоса.
Назначение Серова советником заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» подчеркивает значимость программы «Время героев». Евгений Серов ранее был участником первого потока этой программы, инициированной президентом России и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе интервью Серов заявил: «Будучи кадровым военным, я не предполагал, что найду свое призвание в гражданской сфере, но интенсивность обучения на программе “Время героев” и высокий уровень спикеров дали прочную базу знаний и уверенность в собственных силах. Все приобретенные компетенции мы закрепляем на стажировке под руководством опытных наставников. В ходе практической работы я понял, что хочу развивать российскую космическую отрасль – направление с особой историей, которое дает повод для гордости целым поколениям. Моя задача теперь – способствовать укреплению лидерских позиций России в области космических систем и спутникостроения».
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подчеркнул важность интеграции военного опыта в решение гражданских задач и отметил, что пример Серова иллюстрирует успешное применение профессиональных качеств в мирной жизни, в том числе в ракетно-космической отрасли.
Серов родился в 1986 году в Костромской области, окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, удостоен двух орденов Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.
Среди выпускников программы «Время героев» многие получили новые ответственные назначения, а Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии по делам ветеранов при Президенте России. Руководитель программы Мария Костюк была избрана губернатором Еврейской автономной области.