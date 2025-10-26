  • Новость часаЛавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса
    Куда пойдет российская армия после Красноармейска
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    В Кремле прокомментировали санкции США против России
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    11597 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    6 комментариев
    26 октября 2025, 22:09 • Новости дня

    Три дрона ВСУ сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех дронах, сбитых на подлете к столице за 15 минут.

    «Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», – сообщил мэр в Telegram-канале в 21.49.

    Еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву, были уничтожены, добавил он в 22.04.

    Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение четырех часов российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.

    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    Комментарии (38)
    26 октября 2025, 16:11 • Новости дня
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»

    Reuters: «Буревестник» способен зависнуть на несколько дней перед ударом по цели

    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Буревестник» отличается необычной ядерной установкой, позволяющей ей находиться в воздухе несколько суток перед нанесением удара по цели, передает Reuters.

    Западное издание Reuters отметило уникальные возможности российской ракеты «Буревестник», передает Lenta.ru. По информации агентства, ракету снабдили особой ядерной двигательной установкой, что отличает ее от всех аналогов с традиционными моторами.

    Именно такая конструкция позволяет «Буревестнику» не только лететь значительно дольше, но и буквально зависать в воздухе на протяжении нескольких суток, прежде чем выбрать момент для поражения цели, пишет издание.

    Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая преодолела 14 тыс. километров за 15 часов.

    Президент России Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты.

    Путин заявил, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены, теперь началась подготовка к ее постановке на боевое дежурство.

    Комментарии (14)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 20:12 • Новости дня
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    @ Сергей Фадеичев, Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если губернатор Запорожской области Евгений Балицкий не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова обратилась в Генпрокуратуру из-за увольнения Балицким члена запорожского избиркома.

    «Это первый публичный конфликт с участием Балицкого, но не первое его спорное решение. Ранее уже возникали разногласия губернатора с федеральными структурами, представителями центра и местными кадрами. Однако до настоящего момента эти скандалы аккуратно сглаживали», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Первопричина всего – конфликтный характер Балицкого, его нежелание учитывать правовые нюансы и спорные управленческие качества. До определенного момента на это закрывали глаза, учитывая очевидные заслуги главы региона, которые три года позволяли ему сохранять позиции», – детализировал эксперт.

    «Думаю, он пытается показать, «кто в доме хозяин», и что ему нипочем федеральное законодательство. Это типично украинский метод – в любой кризисной ситуации поднимать ставки и пытаться доказать свою значимость. Однако для российской политической культуры это спорная стратегия», – заметил аналитик.

    «У нас есть очень хорошие примеры людей, которые тоже выросли в украинской политической традиции, но смогли адаптироваться – глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин. Думаю, если Балицкий хочет играть по правилам украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы», – считает политолог.

    «Что касается конкретной ситуации с ЦИК, оптимальным было бы отмена Балицким своего противоречащего закону указа. Альтернативный вариант – реакция Генпрокуратуры. В долгосрочной перспективе наилучшим решением мог бы стать перевод Балицкого на повышение, например, в Совет Федерации. Прекрасный сенатор получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила в Telegram-канале ведомства, что указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от должности председателя регионального избиркома Галины Катющенко «демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с ЦИК, вызывающее пренебрежение» главой региона федеральным законодательством.

    По ее словам, Балицкий не может не знать, что освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК, находится вне компетенции губернатора. Памфилова указала, что «единственное, что должен был сделать глава региона – это направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность» увольнения.

    «При этом он должен был бы обосновать это вескими аргументами. Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки», – подчеркнула Памфилова. Она назвала действия главы региона «грубым вмешательством» в деятельность ЦИК и «авантюрой».

    «Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище. В связи со сложившейся ситуацией ЦИК направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства Балицкого», – сообщила она.

    Ранее сам Балицкий завил, что освободил от обязанностей Катющенко из-за нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия. «Решение принято на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области», – приводит «Комсомольская правда» слова губернатора.

    Комментарии (11)
    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    Комментарии (28)
    24 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певице Алле Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Дипломат предложила отправить эту книгу Пугачевой и всем уехавшим из России, чтобы они «открыли глаза» и узнали правду о происходящем, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что обладатели европейских паспортов имеют привычку комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

    «Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

    Дипломат указала, что уехавшие из России граждане часто учат оставшихся, при этом основываясь на информации западных медиа. Она призвала их обратиться к опыту тех, кто уехал с Европы в Донбасс ради спасения других людей, а не собственной выгоды. По словам Захаровой, Бертолази провел в Донбассе 11 лет и описал увиденное в своей книге, в отличие от европейских политиков, которые не знают ситуацию изнутри.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Комментарии (13)
    24 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник Главы Чеченской Республики – первый заместитель министра ЧР по делам молодежи Амир Сугаипов призвал чеченских женщин носить платки, чтобы соответствовать традиционному образу и обычаям республики, отметив, что с покрытой головой девушка выглядит достойнее.

    Власти Чечни призвали чеченских женщин носить платки, передает ИА «Чечня Сегодня».

    Сугаипов заявил, что с девушками, которые не будут прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с родителями.

    «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев – с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», – сказал он.

    По мнению Сугаипова, многие женщины полагают, что, наряжаясь подобным образом, они производят впечатление на парней, но, по его словам, ни один достойный мужчина, который чтит традиции, религию и уважает самого себя, «не будет гнаться за такими».

    Помощник главы Чечни подчеркнул, что сохранение порядка и нравственных устоев – общая задача всех жителей республики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий России высказался по поводу ношения платков и хиджабов. Представителям Чечни не следует участвовать в соревнованиях поп-ММА, заявил осенью 2024 года министр по физкультуре и спорту региона Ахмат Кадыров.

    Комментарии (36)
    24 октября 2025, 21:31 • Новости дня
    Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов

    Ученые ГЕОХИ РАН: Битумы в алмазоносных кимберлитах оказались биогенного происхождения

    Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) пришли к выводу о биогенной природе битумов из кимберлитов якутской трубки «Мир».

    Уже при первых работах на месторождениях алмазов Якутии геологи обнаруживали битумы и газы, напоминающие нефть, сообщается на сайте Минобрнауки. В частности, в 1962 году на трубке Удачная произошел выброс воспламеняющегося газа с дебитом до 100 тыс. кубометров в сутки, а нефтепроявления были найдены и на руднике трубки Интернациональная. Эти факты однажды инициировали споры о возможном неорганическом происхождении нефти.

    В последние годы специалисты использовали современные методы – хромато-масс-спектрометрию и масс-спектрометрию изотопов углерода – для точного исследования органического вещества в кимберлитах. Научная группа делала акцент на биомаркерах, уникальных молекулах, связанных с живыми организмами прошлого.

    «Наиболее вероятным источником этого вещества мог быть древний планктон, в частности цианобактерии, а степень преобразованности органики отвечает главной фазе нефтеобразования. Изотопный состав углерода указывает на связь с цианобактериями», – отметил автор исследования Феликс Каминский.

    Доктор Каминский также подтвердил: анализ геоструктуры трубки показал, что битумы сконцентрированы в трещиноватых зонах, появившихся после внедрения магмы, и формирование битумов связано с поступлением нефти из окружающих осадочных пород с древним нефтегазовым песчаником.

    Ранее российские ученые разработали новый материал для 3D-принтеров.

    Комментарии (4)
    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала сроки выхода экономики России из состояния перегрева

    Набиуллина: Российская экономика выйдет из перегрева в первой половине 2026 года

    Набиуллина назвала сроки выхода экономики России из состояния перегрева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о прогнозе выхода экономики страны из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.

    «Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%, в следующие годы рост ВВП ускорится», – сообщила она, передает ТАСС.

    Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что российская экономика плавно выходит из прошлогоднего перегрева.

    Министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему сложные меры по охлаждению экономики необходимы для будущего снижения процентных ставок и роста доходов.

    Комментарии (8)
    24 октября 2025, 04:03 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии начала строительства Мемориального музея боевых подвигов северокорейских воинов в зарубежной военной спецоперации.

    «На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

    «Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

    Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 02:05 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о привлечении резервистов к охране важных объектов

    В Госдуму внесен законопроект о привлечении резервистов к охране объектов

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта, сказано во внесенном в Госдуму законопроекте.

    Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что указанные меры затронут исключительно лиц, добровольно подписавших контракт о пребывании в резерве.

    Как подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, «ни о какой мобилизации речь не идет». В сборах планируется задействовать наиболее подготовленных и патриотически настроенных резервистов.

    Нововведения позволяют по указу президента России направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения охраны критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, включая энергетические и транспортные. Порядок таких сборов определит правительство.

    В Главном штабе отмечали, что резервистов нельзя путать с контрактниками-действующими военнослужащими.

    «Главное отличие резервистов от контрактников – совмещение пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», – пояснил  Цимлянский.

    Также законопроект устанавливает для участников специальных сборов комплекс социальных гарантий, закрепленных за участниками военных сборов. Им будут предоставляться такие же социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и стандарты медицинского обеспечения, как у военнослужащих.

    В случае принятия и подписания закона новые нормы вступят в силу через 10 дней после его официальной публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об обороне», которые расширяют возможности использования резервистов. В Генштабе разъяснили законопроект Министерства обороны о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такие резервисты и как они служат.

    Комментарии (3)
    24 октября 2025, 00:30 • Новости дня
    Суд в США постановил депортировать россиянина Постового

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский суд определил, что Денис Постовой, которого в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в Россию, обязан покинуть США до декабря, сообщил его адвокат Уильям Коффилд.

    Американский иммиграционный суд обязал россиянина Дениса Постового покинуть Соединенные Штаты до декабря. Защита уточнила, что у Постового есть 45 дней для самостоятельного отъезда, иначе его принудительно депортируют в Россию, передает ТАСС.

    По словам адвоката Уильяма Коффилда, Денис Постовой по-прежнему находится под контролем Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Если родственники россиянина приобретут билет, сотрудники ведомства сопроводят его до аэропорта и обеспечат посадку на рейс в Москву.

    Коффилд добавил, что после возвращения в Россию защита планирует обратиться с ходатайством о прекращении уголовного разбирательства по обвинениям, выдвинутым ранее в США.

    В сентябре 2024 года минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

    После задержания Постовой был изначально переведен под домашний арест, но до освобождения его снова арестовали и отправили в изолятор в Вирджинии по причине отсутствия легального статуса в США, пояснял адвокат. В августе он сообщал о прогрессирующей катаракте у арестованного в США Постового.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 04:30 • Новости дня
    Военкор Коц назвал нетривиальный способ пресечь конфликт России с Западом

    Военкор Коц высказался о сюрпризе для стран Запада на ядерном полигоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Пока Запад во главе с американским лидером Дональдом Трампом ищут точки давления на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров о мире на Украине, военный корреспондент Александр Коц предлагает от военного конфликта прямо противоположное средство.

    По его мнению, единственная возможность масштабный конфликт между Россией и Западом – сохранять инициативу и действовать с позиции силы, заявил Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

    «Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести», – сказал он.

    Коц считает, что каждая инициатива России по урегулированию конфликта будет  менее выгодной Киеву, если Запад продолжит держать курс на санкционное давление и поставки Киеву оружия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 06:13 • Новости дня
    Собянин сообщил о седьмом сбитом БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил о седьмом сбитом БПЛА на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы системы ПВО был уничтожен седьмой беспилотник, направлявшийся к Москве, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин заявил о шести сбитых БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА в Ленинградской области. Также ПВО сбила беспилотники в Воронежской области.

    Комментарии (5)
    24 октября 2025, 05:01 • Новости дня
    Guardian призвала Запад сменить тактику, так как санкции России на руку

    Tекст: Ирма Каплан

    Урегулирование путем переговоров было бы несправедливым и разочаровывающим. Но после почти четырехлетней борьбы это, возможно, лучший вариант, неожиданно пишет британская Guardian после объявления американским президентом Дональдом Трампом «грандиозных санкций» против российских энергетических компаний.

    «Несмотря на многочисленные санкции, поставки Украине более совершенного оружия и собственные разработки Украиной более мощных вооружений, таких как беспилотники, Россия все еще далека от капитуляции», – пишет Guardian.

    Газета отмечает, что сторонники стратегии увеличения издержек будут ратовать за  усиление давления. В частности, они хотят бессрочного сохранения санкций, увеличения поставок оружия Украине и ареста замороженных российских активов в Европе.

    «Но подобные меры сами по себе вряд ли обеспечат шок, который был бы необходим для того, чтобы коренным образом изменить траекторию войны и заставить Кремль капитулировать перед украинскими условиями переговоров», – указывает издание.

    Кроме того, в стратегии прекращения войны, основанной на «навязывании издержек», есть логический изъян, говорится в статье. С одной стороны, сторонники усиления давления утверждают, что серьезные переговоры сейчас бессмысленны, поскольку российский президент полон решимости.

    С другой стороны, они утверждают, что незначительное усиление военного или экономического давления каким-то образом его напугает.

    «Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец войне в ближайшее время – если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать заключение сделки, несколько более благоприятной для России, чем хотелось бы Западу», – резюмирует газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    Комментарии (0)
    Лавров: Россия признает независимость Украины без нацистского режима
    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года
    Express оценил заявление Путина о «Буревестнике» как сигнал Британии
    Мэру Гюмри предъявили обвинение за призывы к союзу с Россией
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области
    Генпрокуратура потребовала конфисковать 77 объектов недвижимости экс-мэра Сочи
    Бессент предупредил о риске задержки зарплаты военным США из-за шатдауна

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

