Боец ВС России сообщил о поражении склада ВСУ дроном «Молния»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие 123-й бригады южной группировки войск нанесли удар по складу боеприпасов и личному составу ВСУ, используя беспилотник самолетного типа «Молния», передает ТАСС.

По словам оператора БПЛА с позывным Бах, удар был нанесен на рекордной для подразделения дистанции – 55 километров. Целью атаки стала газоперекачивающая станция, где размещались склады боеприпасов и находились украинские военные.

Боец отметил: «Самая дальняя цель, которую нам удалось поразить, – это 55 километров, это была газоперекачивающая станция. Там были склады боеприпасов, и личный состав противника там тоже находился».

Для нанесения удара был использован дрон самолетного типа «Молния», рассчитанный на боевую часть массой до десяти килограммов. Военнослужащий подчеркнул, что применение БПЛА на такой дистанции стало возможным благодаря особой системе защиты от радиоэлектронной борьбы. Это позволяет сохранять управление дроном даже при попытках подавления сигналов противником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет «Молнии-2» поразил цель ВСУ на рекордной дальности 82 км. Операторы БПЛА в зоне СВО научились обходить средства РЭБ с помощью дронов «Молния-2». БПЛА «Молния-2» ранее уничтожили позиции ВСУ под Харьковом.