Третий за десять дней человек умер во Всемирном центре отдыха Диснея во Флориде

New York Post: Третий посетитель умер в Диснейленде Флориды за десять дней

Tекст: Мария Иванова

Третий за последние десять дней человек умер на территории Всемирного центра отдыха Уолта Диснея во Флориде, передает New York Post со ссылкой на заявление местных властей.

Причина смерти и время происшествия пока официально не разглашаются. В издании отмечают: «Третий человек менее чем за две недели умер во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея. Это леденящая душу череда смертей, омрачившая облик самого волшебного места на Земле...».

Согласно данным газеты, последний инцидент произошел в отеле Disney’s Contemporary Resort, где персонал завесил окна и просил гостей не подходить к балконам. На опубликованных в соцсетях кадрах видно оцепленную полицией территорию, а также прибывших спасателей, передает РИА «Новости».

Неделей ранее на территории комплекса покончила с собой женщина, это произошло на глазах у испуганных посетителей. Кроме того, еще один 60-летний мужчина неожиданно почувствовал себя плохо и, несмотря на помощь медиков, скончался в больнице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля этого года «Диcнeйлeнду» исполнилось 70 лет. За все время существования парк посетили более 750 млн человек.