Эксперты сообщили о риске водного кризиса в Турции

Эколог Джан: Турция и Ближний Восток к 2030 году могут столкнуться с нехваткой воды

Tекст: Мария Иванова

Турция и страны Ближнего Востока могут столкнуться с острой нехваткой воды уже в 2030 году, предупреждает эколог Синан Джан, передает РИА «Новости».

Причинами называют резкое сокращение осадков и последствия засушливых периодов. По словам Джана, за последние двенадцать месяцев количество осадков в Турции достигло самого низкого уровня за пятьдесят два года, а в средиземноморском регионе упало на 31%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что крупнейшие города страны уже испытывают дефицит воды. Он считает, что ответственность за это несут оппозиционные муниципалитеты, получившие власть после последних выборов, и обвинил их в бездействии в условиях засухи.

Эколог подчеркнул, что по имеющимся данным доступ к воде в будущем станет значительно сложнее, а уже к 2030 году регион столкнется с серьезной нехваткой водных ресурсов. По его мнению, необходимо искать новые источники воды, развивать буровые работы и находить способы более рационального использования существующих запасов.

«Вода – это жизнь. Без воды невозможно существование живых организмов. Если доступ к воде сократится, это приведет к экономическим и социальным проблемам. Эффективное использование воды возможно только при совместных усилиях всего общества. Каждый должен сделать все, чтобы наши города и водные ресурсы стали более устойчивыми к изменению климата», – подчеркнул Синан Джан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году в Турции зафиксирован рекордный за 52 года дефицит осадков, что создало угрозу перебоев с питьевой водой в больших городах.

В прошлом году уровень воды в водохранилищах Стамбула опускался ниже 30%.

В 2023 году в Стамбуле пересохли семь из десяти водохранилищ.