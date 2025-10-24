80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Пострадавший от взрыва в Луганске мужчина скончался в больнице
Пожилой мужчина, пострадавший в результате взрыва на улице Черноморской в Луганске, скончался, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Скончался пожилой мужчина, пострадавший вчера от взрыва на улице Черноморской в Луганске… К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11.20 он скончался, не приходя в сознание», – приводит слова министра Telegram-канал регионального правительства.
По ее словам, женщина, также получившая ранения во время взрыва и являющаяся супругой погибшего, сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики продолжают оказывать ей необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в городе Кременная в ЛНР при атаке украинского беспилотника погиб водитель автомобиля, пассажир получил тяжелые осколочные ранения.
В августе дрон атаковал здание супермаркета в Лисичанске в Луганской народной республике и ранил молодую женщину-кассира.