Марочко сообщил о «мясных штурмах» ВСУ под Ямполем в ДНР
Вооруженные формирования Украины ведут ожесточенные штурмы позиций под Ямполем, применяя тактику так называемых «мясных штурмов» с высокими потерями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование отправляет солдат в атаки с большими потерями под Ямполем в ДНР, передает РИА «Новости».
Марочко заявил, что за последние несколько суток вооруженные формирования Украины предприняли ряд контратакующих действий в районе Ямполя и его окрестностей.
Он подчеркнул: «Украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» и не считается с потерями».
Марочко также сообщил, что российские войска сдерживают натиск врага и продолжают вести маневренную оборону. В настоящее время бои под Ямполем остаются ожесточенными и носят встречный характер.
