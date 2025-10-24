Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинское командование отправляет солдат в атаки с большими потерями под Ямполем в ДНР, передает РИА «Новости».

Марочко заявил, что за последние несколько суток вооруженные формирования Украины предприняли ряд контратакующих действий в районе Ямполя и его окрестностей.

Он подчеркнул: «Украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» и не считается с потерями».

Марочко также сообщил, что российские войска сдерживают натиск врага и продолжают вести маневренную оборону. В настоящее время бои под Ямполем остаются ожесточенными и носят встречный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери украинских войск за сутки превысили 1580 человек. Российские войска добились успехов на направлении Ставки–Кировск. Силовики разгромили лагерь наемников ВСУ в Чернигове.