Марочко сообщил об успехах ВС России на направлении Ставки–Кировск
Российские военные добились улучшения тактического положения в районе Ставки – Кировск, где украинские силы с потерями продолжают удерживать высоты, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военные России за последнее время выровняли линию боевого соприкосновения и улучшили тактическое положение на участке Ставки – Кировск в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Марочко отметил: «ВС РФ за последнее время выровняли ЛБС и улучшили тактическое положение на участке Ставки – Кировск на краснолиманском направлении в ДНР. Украинские боевики, невзирая на потери, продолжают удерживать стратегические высоты в районе Ставков».
По его словам, успехи российских сил в районе населенного пункта Дробышево, который находится западнее Ставков, «существенно осложнили» оперативно-тактическую обстановку для украинских военных на этом участке фронта.
