Дело о взрыве на предприятии в Копейске передали в центральный аппарат СК России

Дело о взрыве в Копейске передали в центральный аппарат СК России

Tекст: Ирма Каплан

«Как ранее сообщалось, в вечернее время 22 октября 2025 года на территории одного из промышленных предприятий города Копейска в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок. В результате инцидента имеются погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России, чтоб в ходе следствия установить все обстоятельства произошедшего.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Челябинской области вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет. По последним данным, число жертв ЧП на предприятии в Копейске достигло 12 человек. Губернатор Текслер сообщил, что пятница, 24 октября, в регионе будет днем траура.