Текслер: Число жертв ЧП на предприятии в Копейске выросло до 12
Количество погибших в результате взрыва на одном из предприятий города Копейска Челябинской области выросло до 12 человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.
В настоящее время сотрудники МЧС продолжают поисковые работы, чтобы установить местонахождение остальных работников, написал Текслер в своем Telegram-канале.
«Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», – говорится в сообщении губернатора.
Ранее в четверг сообщалось, что число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло 10 человек.
СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после инцидента в Копейске.