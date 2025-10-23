Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло 10 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Подтверждена гибель 10 человек, указал Текслер, передает ТАСС.

Он добавил, что продолжаются поисковые работы.

Пятеро пострадавших при взрыве были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое находятся в областной клинической больнице № 1. Одна из пострадавших остается в городской больнице Копейска и пока не может быть транспортирована.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что угрозы для жителей Копейска и Челябинска после происшествия нет.

Ранее СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после инцидента в Копейске.

До этого губернатор Текслер сообщал о гибели четырех человек при взрыве в Копейске.