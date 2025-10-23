Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
СК возбудил дело после инцидента на предприятии в Копейске
СК возбудил уголовное дело о нарушенип правил безопасности после инцидента в Копейске, сообщила пресс-служба ведомства.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 217 УК РФ, возбуждено следственными органами Следственного комитета по Челябинской области, передает Telegram-канал СК.
По данным следствия, вечером 22 октября 2025 года на территории одного из промышленных предприятий города Копейска во время технологического процесса в цеху произошел хлопок. В результате инцидента погибли и пострадали люди, однако точное их количество еще устанавливается.
В настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СК России совместно с оперативными подразделениями проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия проводится осмотр, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Челябинской области уточнил данные по погибшим и пострадавшим в результате взрыва в Копейске.
Власти сообщили об увеличении числа жертв и пострадавших. Губернатор Алексей Текслер подтвердил гибель четырех человек при взрыве.