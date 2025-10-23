СК возбудил дело после инцидента на предприятии в Копейске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 217 УК РФ, возбуждено следственными органами Следственного комитета по Челябинской области, передает Telegram-канал СК.

По данным следствия, вечером 22 октября 2025 года на территории одного из промышленных предприятий города Копейска во время технологического процесса в цеху произошел хлопок. В результате инцидента погибли и пострадали люди, однако точное их количество еще устанавливается.

В настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СК России совместно с оперативными подразделениями проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия проводится осмотр, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Челябинской области уточнил данные по погибшим и пострадавшим в результате взрыва в Копейске.

Власти сообщили об увеличении числа жертв и пострадавших. Губернатор Алексей Текслер подтвердил гибель четырех человек при взрыве.