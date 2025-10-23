Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске

Губернатор Текслер уточнил данные по погибшим и пострадавшим при ЧП в Копейске

Tекст: Ирма Каплан

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – сказано в посте.

Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.

Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. По уточненным данным ранее сообщалось о семерых погибших.