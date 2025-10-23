Суд отказал порноактрисе Лоле Тейлор в жалобе на потерю квартиры

Tекст: Алексей Дегтярев

Актриса пропустила установленный месяц для обжалования решения, а ее ходатайство о восстановлении этого срока было отклонено, передает РИА «Новости».

Бушуева подала апелляцию только в августе текущего года, хотя определение арбитражного суда Москвы датировано декабрем 2024 года.

В рамках дела о банкротстве москвича Владимира Брюханова суд признал недействительной цепочку сделок, в результате которых его квартира в Кузьминках оказалась в собственности Бушуевой.

Суд обязал вернуть квартиру в конкурсную массу для последующей продажи и расчетов с кредиторами. Из материалов дела следует, что квартира была трижды перепродана, а последний раз – в январе 2016 года, когда Бушуева приобрела ее за 5,5 млн рублей.

Суд установил, что деньги от продажи квартиры на счета Брюханова не поступали, а сведения о доходах покупателей, включая Бушуеву, либо отсутствовали, либо были крайне низкими.

На момент сделок у Брюханова были долги – около 1,5 млн рублей перед Сбербанком и более 34 млн рублей перед двумя физическими лицами. Один из кредиторов подал заявление о банкротстве, после чего началась проверка сделок за трехлетний «период подозрительности».

В результате суд пришел к выводу, что сделки носили мнимый характер и были совершены с целью скрыть ликвидное имущество от взыскания кредиторами. Теперь Бушуева имеет право в течение месяца обжаловать определение апелляционного суда в кассационной инстанции.

Ранее известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки» актер Михаил Казаков накопил долги по кредитам и исполнительным листам на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Сам Казаков объяснял причины своего появления в реестре злостных неплательщиков алиментов.