Актер из «Папиных дочек» Казаков объяснил появление в реестре неплательщиков алиментов
Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», пояснил причины своего появления в реестре злостных неплательщиков алиментов.
По словам актера, его бывшая супруга подала на алименты не только на их общего сына, но и на ее дочь, над которой Казаков признал отцовство в период брака, передает РИА «Новости».
Казаков отметил, что был вынужден доказывать в суде факт проживания сына вместе с ним: «На алименты она (бывшая супруга – прим. ВЗГЛЯД) подала еще года три-четыре назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней». Он также добавил, что дочь, над которой он признал отцовство, сейчас не живет ни с ним, ни с матерью.
Актер сообщил, что предлагал бывшей супруге забрать исполнительные листы о взыскании с него алиментов, так как их общий ребенок всегда находился с ним, и обещал в ответ не подавать иск на алименты с нее. 8 сентября Казаков был включен в реестр неплательщиков алиментов с задолженностью 224 тыс. рублей.
В общей сложности задолженность актера по семи исполнительным производствам превышает 2,3 млн рублей, при этом почти 1,8 млн из этой суммы приходится на кредитные платежи, не связанные с ипотекой.
