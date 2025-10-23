В федерации гребли допустили срыв олимпийской регаты из-за крокодилов

Спортсмен Свирин сообщил о риске появления крокодилов на олимпийской регате

Tекст: Мария Иванова

Крокодилы, обитающие в реке Фицрой в Австралии, могут создать угрозу для проведения олимпийской регаты по академической гребле в 2032 году, передает ТАСС. Такое мнение высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Он подчеркнул, что безопасность спортсменов зависит от того, насколько удастся ограничить доступ крокодилов к гребной дистанции.

Фицрой рассматривается правительством штата Квинсленд как потенциальное место для олимпийской регаты. При этом объект уже одобрен национальной организацией по строительству спортивных сооружений, однако Международная федерация гребного спорта пока не согласовала выбор водоема.

Свирин отметил: «Крокодилы, безусловно, могут помешать регате, если они будут в доступности на гребной дистанции. Крокодил, по сути, это то же ограничение, пускай природного характера». Он добавил, что в отличие от других препятствий, например, деревьев или бревен, заставить крокодила покинуть привычное место практически невозможно.

Ранее, по словам Свирина, международные соревнования уже проводились в водоемах с крокодилами – например, на чемпионате мира 2017 года в США, где дистанцию огораживали специальными буями для ограничения доступа животных. Однако Свирин подчеркнул, что если крокодил появится во время заплыва, это может привести к серьезным последствиям: повреждению лодки и даже риску для жизни спортсмена.

Президент федерации выразил надежду, что вопросы ограничения животного мира будут решены, так как безопасность участников должна оставаться приоритетом при организации Олимпийских игр.

Отметим, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла опасения по поводу появления крокодилов на Олимпийских играх в Австралии.