Глава Соцфонда: Индексация соцпособий затронет 16 млн россиян

Глава Соцфонда Чирков: Индексация соцпособий затронет 16 млн россиян

Tекст: Валерия Городецкая

«По уровню инфляции с 1 февраля также будут проиндексированы и все иные социальные выплаты, которые администрируются Социальным фондом. В итоге увеличение размеров социальных выплат коснется более 16 млн наших граждан», – заявил Чирков, передает ТАСС.

Под индексацию попадут выплаты Героям Советского Союза, Героям России, ветеранам боевых действий, включая участников специальной военной операции, гражданам, пострадавшим от радиации, а также россиянам с инвалидностью.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил о будущей индексации выплат для ряда граждан.

Напомним, с 2026 года также вводится принцип двухэтапной индексации пенсий. Выплаты и пособия увеличатся с учетом новых правил индексации.