Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Глава Соцфонда: Индексация соцпособий затронет 16 млн россиян
Глава Соцфонда Чирков: Индексация соцпособий затронет 16 млн россиян
Индексация ежемесячных денежных выплат и других пособий с 1 февраля 2026 года составит 6,8%, она затронет более 16 млн россиян, сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании в Госдуме.
«По уровню инфляции с 1 февраля также будут проиндексированы и все иные социальные выплаты, которые администрируются Социальным фондом. В итоге увеличение размеров социальных выплат коснется более 16 млн наших граждан», – заявил Чирков, передает ТАСС.
Под индексацию попадут выплаты Героям Советского Союза, Героям России, ветеранам боевых действий, включая участников специальной военной операции, гражданам, пострадавшим от радиации, а также россиянам с инвалидностью.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил о будущей индексации выплат для ряда граждан.
Напомним, с 2026 года также вводится принцип двухэтапной индексации пенсий. Выплаты и пособия увеличатся с учетом новых правил индексации.