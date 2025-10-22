  • Новость часаПесков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых
    Дробницкий объяснил перспективы уголовного дела против экс-главы ЦРУ Бреннана
    Беженцы из Эритреи принесли в Белоруссию избитого до смерти в Латвии товарища
    Пенсию Пугачевой заморозили
    Минобороны объявило о привлечении резервистов к защите критически важных объектов
    Песков – о саммите в Будапеште: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Сийярто высмеял угрозы Польши посадить самолет Путина
    Зонды с контрабандными сигаретами сорвали работу аэропорта Вильнюса
    Беженцы из Эритреи принесли в Белоруссию избитого до смерти в Латвии товарища
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    22 октября 2025, 11:48 • Новости дня

    Совфед денонсировал соглашение России и США об утилизации плутония

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Федерации на пленарном заседании денонсировал межправительственное соглашение с США по утилизации оружейного плутония.

    Совет Федерации окончательно расторг соглашение между Россией и США об утилизации оружейного плутония, включая все сопутствующие протоколы и договоренности, передает ТАСС.

    Соглашение, заключенное в 2000 году и ратифицированное в 2011 году, предусматривало утилизацию каждой стороной 34 тонн плутония, признанного избыточным для военных нужд.

    Одновременно с основным соглашением прекращают свое действие все сопутствующие протоколы, которые регулировали вопросы финансирования, гражданской ответственности за ущерб и порядок утилизации плутония через облучение в ядерных реакторах. В сопроводительных материалах к решению отмечается, что соглашение и протоколы уже были приостановлены указом президента России и отдельным федеральным законом.

    Причиной приостановки стали американские санкции, принятие США закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток и увеличение военного присутствия США в Восточной Европе. Кроме того, США выразили намерение изменить порядок утилизации плутония без согласия России, что противоречит ранее достигнутым договоренностям.

    Российский закон устанавливал, что соглашение может быть возобновлено только при выполнении США ряда условий: отмены санкций и закона о поддержке Украины, компенсации понесенного Россией ущерба и сокращения военной инфраструктуры НАТО в странах, присоединившихся после 1 сентября 2000 года. Американская сторона не выполнила ни одного из этих требований, а также предприняла новые шаги, которые, как подчеркивается в сопроводительных материалах, «коренным образом меняют стратегический баланс и создают дополнительные угрозы стратегической стабильности». В связи с этим принято решение о полной денонсации соглашения и протоколов.

    Госдума приняла решение о денонсации соглашения между Россией и США по утилизации плутония.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что означает денонсация документа и что будет с оставшимся плутонием.

    21 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    СМИ назвали дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште

    FT: Встреча Лаврова и Рубио ожидается в Будапеште 30 октября

    СМИ назвали дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября, пишет Financial Times (FT).

    «Министры иностранных дел России и США, как ожидается, приедут в Будапешт 30 октября», – говорится в публикации FT, передает «Газета.Ru».

    Накануне Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор.

    Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.

    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    21 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    РИА Новости: Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным

    В Белом доме заявили, что Трамп не планирует в ближайшее время встречу с Путиным
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа нет планов проводить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника в администрации Трампа.

    «У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», – приводит агентство слова собеседника.

    Он также подчеркнул, что недавно состоявшийся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио был продуктивным. По его словам, благодаря этому обмену мнениями между дипломатами США и России, необходимости в дополнительной личной встрече между ними сейчас не возникает.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    22 октября 2025, 02:13 • Новости дня
    США предложили компаниям использовать оружейный плутоний для реакторов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики США объявило о доступе компаний к оружейному плутонию для производства топлива для современных ядерных реакторов.

    Как сообщает Financial Times, министерство энергетики США опубликовало заявку, позволяющую энергетическим компаниям получить до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок периода холодной войны. Агентство Reuters ранее уточняло, что объем может составить около 20 тонн, которые будут предоставлены для использования в качестве топлива для реакторов.

    В документе отмечается, что компании должны будут перерабатывать ядерные отходы и использовать полученное топливо в современных реакторах. Этот шаг, по мнению издания, связан с попыткой снизить зависимость от России в цепочках поставок урана и укрепить самостоятельность США в ядерной сфере.

    По информации газеты, заявки на участие уже готовят, как минимум, две компании: Oklo Inc., специализирующаяся на реакторах, использующих ядерные отходы, и Newcleo, разрабатывающая передовые модульные реакторы. Ожидается, что они будут участвовать в инициативе по переработке плутония для гражданских нужд.

    Ранее попытка реализовать подобный проект в гражданской энергетике была отменена в 2018 году из-за резкого увеличения стоимости переработки плутония в топливо, сообщает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия приступила к разработке проекта запрета на импорт урана из России в Европейский союз. Госдума денонсировала соглашение с США по утилизации плутония. Власти Индии планируют разрешить частным компаниям добычу, импорт и переработку урана.

    22 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Reuters: Россия направила США ноту с условиями мира по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва якобы изложила свои требования по мирному соглашению с Украиной в неофициальном меморандуме, переданном американской стороне и касающемся статуса Донбасса, сообщают информационные агентства.

    Россия направила Соединенным Штатам дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщили два неназванных американских чиновника Reuters, передает «Газета.Ru».

    Речь идет о документе в формате non-paper, то есть неофициальном дипломатическом меморандуме, который был передан американской стороне.

    В этом документе Москва подтвердила свои предыдущие требования, в числе которых фигурирует установление контроля над всей территорией Донбасса.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявлял об отсутствии скорых поставок киевскому режиму ракет Tomahawk.

    Также пресса указывала, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять российские условия.

    22 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    Трамп: Индия уменьшит закупки нефти у России
    @ Allison Robbert /Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди – прим. ВЗГЛЯД) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Индия якобы уже сократила и продолжает сокращать объем закупок российской нефти.

    Ранее СМИ сообщали, что США и Индия существенно сократили разногласия по таможенным тарифам, однако вопрос импорта российской нефти Индией по-прежнему вызывает напряженность на переговорах.

    Напомним, Вашингтон ввел 50% тарифы на индийские товары. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливыми.

    21 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Axios: Лавров и Рубио обсудили вопросы без необходимости личной встречи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом не видит необходимости в личной встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио после их телефонного разговора, пишет портал Axios.

    Представитель Белого дома сообщил порталу Axios, что между Лавровым и Рубио уже состоялся «продуктивный разговор», передает РИА «Новости».

    «Лавров и Рубио провели продуктивный разговор, поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее издание Financial Times писало, что Лавров и Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября.

    CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.

    21 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах реализовать договоренности Путина и Трампа вместе с Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора российский министр Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили решимость реализовывать договоренности, достигнутые между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, включая итоги обсуждений на Аляске.

    Как передает ТАСС, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио они подтвердили твердую готовность реализовывать договоренности между президентами России и США.

    Лавров отметил, что обсуждение проходило с учетом договоренностей, достигнутых лидерами двух стран 16 октября, а также во время их телефонных контактов и на встрече на Аляске.

    Министр подчеркнул: «Мы вчера говорили достаточно подробно с Марко Рубио, в соответствии с той договоренностью, которой достигли президенты 16 октября в ходе их телефонных переговоров, и мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями, с теми договоренностями, которые были достигнуты между президентами Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, ну и в ходе их телефонных контактов».

    Также Лавров сообщил, что стороны договорились продолжить телефонные контакты для лучшего понимания позиций и совместного поиска правильного направления дальнейших шагов.

    Ранее СМИ сообщили, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио была отложена на неопределенный срок.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной площадке для встречи лучше адресовать МИДу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию вокруг слухов о подготовке встречи инфобалаганом.

    22 октября 2025, 10:54 • Новости дня
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Орбан сообщил о продолжающейся подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают подготовку к мирному саммиту Путина и Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты, передает ТАСС.

    «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Также Трамп заявил, что судьба саммита в Будапеште должна определиться в ближайшие два дня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Путиным и Трампом «инфобалаганом партии войны».

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность встречи двух лидеров.

    21 октября 2025, 14:29 • Новости дня
    Лавров заявил о неизменности позиции России после переговоров на Аляске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что взгляды Москвы не изменились по сравнению с договоренностями, достигнутыми на переговорах на Аляске.

    Российская сторона не пересматривала свою позицию относительно договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президентов России и США на Аляске, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Хочу официально подтвердить, Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет».

    По словам главы МИД, Москва остается верной этой формуле и подтвердил это в разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио. Лавров добавил, что призывы из Вашингтона к немедленной остановке противоречат пониманию причин конфликта, которые были четко осознаны американской стороной с приходом Дональда Трампа к власти и сформулированы им ранее.

    Ранее Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили решимость реализовать договоренности, достигнутые между президентами России и США, включая итоги обсуждений на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что дипломатическое направление, заданное на российско-американском саммите на Аляске, не имеет альтернатив.

    21 октября 2025, 22:53 • Новости дня
    Генсек НАТО решил нанести внеплановый визит Трампу

    Генсек НАТО Рютте решил нанести внеплановый визит Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершит внеплановую поездку в Вашингтон, где планирует провести переговоры с Дональдом Трампом.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовится нанесте экстренный визит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС. Пресс-служба альянса уточнила, что визит состоится 21-22 октября и в его программе не предусмотрены подходы к прессе.

    В заявлении отмечено: «21-22 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Подходов к прессе не будет».

    По информации источников, этот визит не был запланирован ранее и не значился в официальной программе главы альянса. Причины срочности поездки не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны Евросоюза и НАТО являются самой деструктивной силой на мировой арене.

    В Лондоне на следующей неделе обсудят европейский план по мирному урегулированию конфликта на Украине с условиями предоставления гарантий безопасности и снятия санкций.

    22 октября 2025, 04:32 • Новости дня
    Coca-Cola столкнулась с дефицитом тростникового сахара в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Выпуск напитков Coca-Cola в США по новому рецепту с тростниковым сахаром после требований Дональда Трампа осложнился из-за ограниченного доступа к этому ингредиенту.

    Компания столкнулась с трудностями при обеспечении производства напитков с тростниковым сахаром на территории США, передает ТАСС.

    Президент и финансовый директор The Coca-Cola Company Джон Мерфи в интервью агентству Bloomberg заявил: «В Соединенных Штатах доступно лишь определенное количество тростникового сахара».

    Он также уточнил, что компания ограничена в возможностях выпуска напитка в стеклянных бутылках внутри страны. По этой причине вывод на рынок газировки по измененному рецепту будет происходить постепенно.

    По данным агентства, эти трудности указывают на проблемы, с которыми сталкиваются американские компании, когда им приходится перестраивать производство под требования президента США Дональда Трампа.

    Ранее глава государства объявил о заключении соглашения с The Coca-Cola Company, по которому компания должна изменить рецептуру своего основного напитка и использовать только натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа.

    До 1980-х годов Coca-Cola в США производилась с использованием тростникового сахара. Позднее его заменили более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В других странах в производстве Coca-Cola используется сахар и сахарный колер. Теперь в США планируют вернуться к оригинальному рецепту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство компании Coca-Cola провело переговоры с Дональдом Трампом и согласилось использовать натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа в США. Ассоциация переработчиков кукурузы предупредила о возможных серьезных последствиях для пищевой промышленности. Замена рецептуры может привести к потере тысяч рабочих мест.

    The Coca-Cola Company может лишиться прав на свой товарный знак в России, так как срок его действия истекает 31 октября. Арбитражный суд Москвы получил иск от The Coca-Cola Company с требованием запретить южноосетинской фирме использовать фирменное наименование на российском рынке.


    21 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Конгрессмен Тьюн: Сенат рассмотрит антироссийские санкции, когда захочет Трамп

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сенате подтвердили, что вопрос о новых санкциях против России будет вынесен на голосование в удобный для президента США момент.

    Республиканское большинство в Сенате США выразило готовность поставить на голосование законопроект об ужесточении санкций против России, когда этого захочет Дональд Трамп, передает ТАСС.

    Лидер республиканцев Джон Тьюн заявил журналистам, что решение о выносе документа зависит от Белого дома.

    «Мы хотим вынести его на рассмотрение, когда Белый дом сочтет, что для них это было бы полезно – в плане того, чтобы добиться присутствия президента России Владимира Путина за столом переговоров, а также чтобы достичь сделки с целью положить конец войне на Украине», – заявил Тьюн.

    По его словам, инициатива будет рассматриваться только при условии, если администрация США посчитает этот шаг необходимым для продвижения переговоров и завершения конфликта.

    Таким образом, судьба законопроекта напрямую увязана с позицией главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    22 октября 2025, 11:09 • Новости дня
    Венгрия отказалась исполнять решение МУС об «аресте» Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не намерены задерживать президента России Владимира Путина в случае его визита в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом, поскольку не признают решения Международного уголовного суда (МУС), заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны не будут исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина, если тот приедет в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Сийярто напомнил, что Венгрия ранее объявила о своем выходе из состава МУС. Он напомнил, что президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован.

    В интервью телеканалу CNN дипломат выразил надежду, что Евросоюз не станет мешать визиту Путина в венгерскую столицу.

    «Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира», – заявил Сийярто.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готова задержать самолет с Владимиром Путиным при его перелете в Будапешт.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что президент России обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования зарубежными судами.

    Дональд Трамп сообщил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз планирует срывать встречу Трампа и Путина.

    22 октября 2025, 10:02 • Новости дня
    Захарова объяснила цель вбросов в западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио

    Захарова: Вбросы о срыве встречи Лаврова и Рубио нужны для поддержки Зеленского

    Захарова объяснила цель вбросов в западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Информационные вбросы Запада о срыве встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио призваны поддержать Владимира Зеленского на украинском информационном поле, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что западная «партия войны» распространяет вбросы о якобы срыве встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает радио Sputnik.

    По словам Захаровой, эти информационные манипуляции не имеют целью подогреть интерес или разогреть аудиторию, а носят исключительно деструктивный характер.

    «Я считаю, это глас той самой «партии войны» мировой, которой мир не нужен. Потому что эти истории придумывали со словом «срыв», «сорвать», «сорвалось», – заявила Захарова.

    Она пояснила, что подобная информационная кампания организована для поддержки Зеленского. По ее мнению, такие вбросы должны создать для Зеленского повод для укрепления позиций внутри страны и в украинском медиапространстве.

    Дипломат подчеркнула, что Зеленский вернулся из США «на щите, без своих традиционно бравурных настроений» после встречи с Дональдом Трампом. Она добавила, что «на фронтах хвалиться ему нечем», а его окружение погрязло во внутренних конфликтах.

    В этом контексте Захарова считает, что «партии войны» необходимо создавать информационные поводы, чтобы поддержать его хотя бы на медийном уровне.

    Ранее СМИ писали, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была отложена на неопределенный срок.

    Портал Axios писал, что Белый дом не считает необходимой личную встречу Лаврова и Рубио после их телефонного разговора.

    Financial Times сообщала, что Лавров и Рубио планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию вокруг слухов о встрече Лаврова и Рубио инфобалаганом.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что никаких договоренностей о проведении такой встречи не было и говорить о переносе некорректно.

