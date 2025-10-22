Совфед денонсировал соглашение России и США об утилизации плутония

Tекст: Вера Басилая

Совет Федерации окончательно расторг соглашение между Россией и США об утилизации оружейного плутония, включая все сопутствующие протоколы и договоренности, передает ТАСС.

Соглашение, заключенное в 2000 году и ратифицированное в 2011 году, предусматривало утилизацию каждой стороной 34 тонн плутония, признанного избыточным для военных нужд.

Одновременно с основным соглашением прекращают свое действие все сопутствующие протоколы, которые регулировали вопросы финансирования, гражданской ответственности за ущерб и порядок утилизации плутония через облучение в ядерных реакторах. В сопроводительных материалах к решению отмечается, что соглашение и протоколы уже были приостановлены указом президента России и отдельным федеральным законом.

Причиной приостановки стали американские санкции, принятие США закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток и увеличение военного присутствия США в Восточной Европе. Кроме того, США выразили намерение изменить порядок утилизации плутония без согласия России, что противоречит ранее достигнутым договоренностям.

Российский закон устанавливал, что соглашение может быть возобновлено только при выполнении США ряда условий: отмены санкций и закона о поддержке Украины, компенсации понесенного Россией ущерба и сокращения военной инфраструктуры НАТО в странах, присоединившихся после 1 сентября 2000 года. Американская сторона не выполнила ни одного из этих требований, а также предприняла новые шаги, которые, как подчеркивается в сопроводительных материалах, «коренным образом меняют стратегический баланс и создают дополнительные угрозы стратегической стабильности». В связи с этим принято решение о полной денонсации соглашения и протоколов.

Госдума приняла решение о денонсации соглашения между Россией и США по утилизации плутония.

