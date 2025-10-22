Nordwind Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Ольгин на Кубе

Tекст: Денис Тельманов

Прямой рейс между Москвой и Ольгином на востоке Кубы возобновится 29 октября, передает ТАСС. Авиакомпания Nordwind Airlines, входящая в группу Pegas Touristik, снова начнет выполнять полеты после более чем пятилетнего перерыва.

В официальном сообщении Granma отмечается: «29 октября снова «протянется» мост между Москвой и Городом парков, когда начнется воздушное сообщение между Россией и Ольгином, выполняемое компанией-туроператором Pegas и авиакомпанией Nordwind Airlines».

Газета подчеркивает, что туристический центр Ольгин вновь становится доступным для российского рынка. Прямые рейсы между двумя странами уже выполнялись в 2017 году и были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приняла решение о промежуточной посадке рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро в Каракасе для дозаправки с первого по восьмое декабря.

Первый регулярный рейс с момента приостановки авиасообщения между Россией и Кубой вылетел из Москвы в Варадеро. Депутаты нижней палаты парламента одобрили ратификацию соглашения с Кубой о расширении двустороннего военного сотрудничества.

