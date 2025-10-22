Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?3 комментария
Nordwind Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Ольгин на Кубе
Авиасообщение между Москвой и кубинским городом Ольгин будет восстановлено впервые с 2020 года, когда полеты были приостановлены из-за пандемии.
Прямой рейс между Москвой и Ольгином на востоке Кубы возобновится 29 октября, передает ТАСС. Авиакомпания Nordwind Airlines, входящая в группу Pegas Touristik, снова начнет выполнять полеты после более чем пятилетнего перерыва.
В официальном сообщении Granma отмечается: «29 октября снова «протянется» мост между Москвой и Городом парков, когда начнется воздушное сообщение между Россией и Ольгином, выполняемое компанией-туроператором Pegas и авиакомпанией Nordwind Airlines».
Газета подчеркивает, что туристический центр Ольгин вновь становится доступным для российского рынка. Прямые рейсы между двумя странами уже выполнялись в 2017 году и были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приняла решение о промежуточной посадке рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро в Каракасе для дозаправки с первого по восьмое декабря.
Первый регулярный рейс с момента приостановки авиасообщения между Россией и Кубой вылетел из Москвы в Варадеро. Депутаты нижней палаты парламента одобрили ратификацию соглашения с Кубой о расширении двустороннего военного сотрудничества.