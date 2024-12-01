30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.12 комментариев
Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле
Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро с 1 по 8 декабря будут выполнять с дозаправкой в Каракасе
Росавиация приняла решение о промежуточной посадке рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро в Каракасе для дозаправки с 1 по 8 декабря, чтобы сохранить программу полетов на Кубу.
Росавиация временно изменила маршрут рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро, сообщает ТАСС. С 1 по 8 декабря самолеты будут совершать промежуточную посадку в Каракасе для дозаправки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация предупреждала, что программа полетов российских авиакомпаний на Кубу может быть изменена из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. В связи с этой ситуацией Министерство транспорта России, Росавиация и российские авиаперевозчики начали консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита на полеты.
30 ноября самолет Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с 10-часовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей.