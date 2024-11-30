Росавиация предупредила о возможных изменениях рейсов на Кубу из-за дефицита керосина

Tекст: Валерия Городецкая

Проблема возникла после выпуска двух NOTAM (извещений), в которых авиационные власти Кубы предупредили о нехватке керосина для всех перевозчиков с 1 до 8 декабря, передает ТАСС.

В связи с этой ситуацией Министерство транспорта России, Росавиация и российские авиаперевозчики начали консультации с кубинской стороной. Цель этих переговоров – минимизировать влияние дефицита керосина на полеты российских авиакомпаний и избежать сбоев в расписании.

Тем временем авиакомпания Nordwind сообщила о задержке рейса N4 555 Москва – Варадеро, запланированного на 30 ноября, из-за этой ситуации. «Сегодня в аэропорту Шереметьево задерживается рейс N4-555 Москва – Варадеро по вышеуказанным причинам», – заявили в компании. Пассажирам оказываются услуги согласно правилам воздушных перевозок, утвержденные Минтрансом.

D июне Россия и Вьетнам решили увеличить количество прямых авиарейсов между странами. В июле российская авиакомпания «Аэрофлот» запросила слоты для выполнения прямых рейсов из Москвы в балийский аэропорт Денпасар с сентября.