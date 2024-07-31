«Аэрофлот» запросил слоты для рейсов Москва – Бали

Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.3 комментария
Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.6 комментариев
Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей
Указ опубликован на портале правовой информации.
Как говорится в документе, выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС России с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины», передает ТАСС.
При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета – тоже в размере 400 тыс. рублей. Как отмечается в президентском указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС России и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.
Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»
Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.
В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».
Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».
Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».
Известно, что снаряд был выпущен «не с территории самого Ирана», а «из другого государства», передает ТАСС.
По данным иранского агентства Fars, Хания в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Удар по зданию был нанесен с воздуха в 2.00 по местному времени (1.30 мск).
Один из лидеров йеменских хуситов, председатель высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси назвал убийство главы политического бюро ХАМАС «чудовищным террористическим преступлением».
Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.
Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой с опорой на международное право
Подоляк пояснил, что Киев выражает готовность к переговорам, чтобы «правильно себя позиционировать». По его словам, «Украина готова к переговорам – это главный пункт», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Однако, как подчеркнул Подоляк, «пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры». Он сказал, что Украина «четко» заявляет о намерении «вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». При этом главным в данной «концепции» Киев считает «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.
Напомним, на прошлой неделе Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом».
Смирнов сообщил в Telegram, что в Курском районе после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов.
В Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram Богомаз.
Напомним, обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области.
Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».
ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».
Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».
Хелиф и Юйтин выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а во время женских соревнований чемпионата мира 2023 года бывшие мужчины не прошли гендерный тест, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Тогда Хелиф сняли с выступления в категории до 66 кг, а Юйтин лишили бронзовой медали в весе до 57 кг.
Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».
Помощник главы Госдепа О'Брайен подтвердил вовлеченность США в процесс «разрыва» Арменией отношений с Россией
На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам О'Брайен выразил поддержку «храбрым шагам» Пашиняна по «разрыву с Россией». По его словам, в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха «значительная часть населения Армении хочет дистанцироваться от России», а США «создают условия для того, чтобы это произошло», передает ТАСС.
Он рассказал, что Западом создана «новая платформа для помощи Армении в снижении зависимости от России». О'Брайен признал, что Армения «почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане», поэтому требуется «диверсификация».
По версии О'Брайена, Россия якобы добивается того, чтобы урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном «развивалось на условиях» Москвы. О'Брайен утверждает, что это «вызывает раздражение» как у Еревана, так и у Баку. Заинтересованность США О'Брайен объяснил тем, что «невероятно богатые страны Центральной Азии» имеют сейчас возможность «выхода на мировые рынки лишь через Россию или Китай», а Вашингтон хочет «открыть путь, пролегающий через Азербайджан и Армению».
По его словам, США наблюдают в ряде стран «от Каспия до Адриатики» желание иметь меньше связей с Россией и быть ближе к членству в ЕС и НАТО или укреплять отношения с этими объединениями. При этом О'Брайен сказал, что последние два года в этом регионе наблюдалось «желание быть дальше от России», но сейчас начались «некоторые откаты, иногда подпитываемые Россией, иногда – местными элитами». «И мы ведем работу в каждом из этих мест, у каждого из них есть свои особенности, но мы работаем везде, чтобы попытаться укрепить платформу, которую мы построили», – сказал он.
Напомним, турецкие СМИ заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность открытия «южного фронта» против России, используя для этого Армению.
Отмечается, что украинские спецслужбы после того как Сидики устроил подрыв железнодорожного полотна, якобы перевели 15 тыс. долларов на счет диверсанта в один из английских банков, передает ТАСС.
Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Он заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов.
Он обвиняется в покушении на еще один теракт и в подготовке к третьему. Кроме того, известно об обвинениях по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, а также об обвинении в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
В МИД гибель главы политбюро ХАМАС Хании назвали политическим убийством
«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство», – передает РИА «Новости» его слова.
Богданов отметил, что этот инцидент вызовет напряжение ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.
Столкновения ультраправых с полицией произошли в английском Саутпорте после нападения подростка на танцевальную студию
Полиция сообщила, что «несколько офицеров получили ранения, автомобили были подожжены». Кроме того, как сказано в заявлении полиции, был разграблен магазин. Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки и мусорные баки, передает РИА «Новости».
По данным Sky News, ультраправые устроили акцию протеста возле мечети. В ходе вспыхнувших беспорядков подожгли полицейскую машину. Сейчас обстановка на месте беспорядков стала спокойнее.
Глава правительства Великобритании Кир Стармер осудил действия участников протеста. Он заявил, что причастные к беспорядкам будут наказаны по закону. «Те, кто испортил бдение в память о жертвах насилием и бандитизмом, оскорбили скорбящее сообщество», – заявил он.
Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после распространившейся в соцсетях непроверенной информации о вероисповедании нападавшего. Он задержан и допрашивается, но его имя или иные подробности власти не приводят. Times сообщила, что его семья сбежала от геноцида в Руанде, передает ТАСС.
Напомним, 17-летний подросток из Кардифа напал на групповое занятие по танцам, которое посещали дети. Занятие было посвящено творчеству популярной американской певицы Тейлор Свифт. Нападавшего задержали на месте происшествия. В результате нападения погибли трое детей.
Налоговая полиция Италии показала арестованный замок россиянина
Видео распространила налоговая полиция Италии, передает «Газета.Ru». Предположительно, владельцем недвижимости является президент баскетбольного клуба «Монако», экс-владелец московского «Динамо» Алексей Федорычев, пишет издание Corriere Fiorentino.
По данным газеты, активы российского бизнесмена были арестованы по запросу Украины. СБУ полагает, что компания Федорычева, владевшего частным морским терминалом в Одесской области, незаконно обогатилась на портовых сборах. Ущерб оценен в 6 млн долларов.
В настоящее время предприниматель находится под следствием по обвинению в мошенничестве, подкупе и отмывании денег, пишет издание.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Борисполе, а также в Житомирской области Украины и подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает РИА «Новости».
Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, сейчас она продолжает звучать в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине нанесен «массированный удар», для этого были задействованы ракетоносцы Ту-95МС, истребитель МиГ-31 и 45 «Гераней».
Напомним, уже сообщалось о взрывах в Киеве, в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.
Лукашенко решил помиловать Кригера с учетом всех обстоятельств, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу.
Напомним, Минский облсуд признал Кригера виновным в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения.
Ранее сообщалось, что Кригер подал прошение о помиловании.
Адвокат Добровинский призвал Дурова не рассекречивать свой ДНК-код
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что более 15 лет назад был донором спермы, и недавно он узнал, что благодаря этому число его биологических детей переваливает за сотню и находятся они в 12 странах. Предприниматель также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код, чтобы помочь его биологическим детям найти друг друга.
«Первое, не относящиеся к делу, – это количество биоматериала, которое, по словам господина Дурова, он сдал – это довольно большой материал. Радует такая производительность человека. Второе – обычно в договоре между донором и клиникой, так же, как между клиникой и обратившейся к ней женщиной, есть пункт о конфиденциальности и том, что пациентка никогда не будет претендовать на что-либо и судиться с донором об установлении отцовства», – говорит Добровинский.
По его словам, это является основополагающей темой договора. И если Павел Дуров решил рассекретить свою ДНК, то он ничем не рискует, поскольку с юридической точки зрения никто без установления отцовства не может претендовать на его имущество. Таким образом финансовый риск для донора отсутствует на 100%.
«Но вот с моральной точки зрения «Клуб детей» меня смущает, потому что дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения. Не говоря уже о том, что они будут знать, что у них есть биологический отец, который имеет неплохие материальные возможности, но не хочет принимать участие в их жизни. Я бы предостерег господина Дурова от этого шага, если он «любит» детей, которых он вообще-то не знает», – заключил Добровинский.
Ранее американский миллиардер Илон Маск в ответ на информацию о том, что у Дурова более сотни биологических детей, пошутил, что это «уровень новичка». Он также сравнил предпринимателя с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого, согласно легендам, было около 600 детей.