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Рейс Nordwind Москва – Варадеро вылетел после 10-часовой задержки
Рейс Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел после 10-часового ожидания топлива
Самолет Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с 10-часовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей.
Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел после 10-часовой задержки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Самолет отправился в 21:17 по московскому времени.
Перенос времени вылета был вызван необходимостью ожидать подтверждение на заправку топливом от кубинских авиационных властей. Такая задержка стала следствием дефицита авиакеросина, с которым столкнулись аэропорты Гаваны и Варадеро.
Ранее Росавиация заявила, что программа полетов между Россией и Кубой может быть скорректирована. Это связано с двумя извещениями, выпущенными авиационными властями Кубы, согласно которым ожидается дефицит авиакеросина для всех без исключения перевозчиков на период с 1 по 8 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, программа полетов российских авиакомпаний на Кубу может быть изменена из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. В Росавиации предупредили, что проблема возникла после выпуска двух NOTAM (извещений), в которых авиационные власти Кубы предупредили о нехватке керосина для всех перевозчиков с 1 до 8 декабря. Российская сторона готова увеличить число авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отели и магазины на Кубе начали принимать оплату за товары и услуги банковской картой российской платежной системы «Мир».