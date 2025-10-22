Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?3 комментария
Coca-Cola столкнулась с дефицитом тростникового сахара в США
Выпуск напитков Coca-Cola в США по новому рецепту с тростниковым сахаром после требований Дональда Трампа осложнился из-за ограниченного доступа к этому ингредиенту.
Компания столкнулась с трудностями при обеспечении производства напитков с тростниковым сахаром на территории США, передает ТАСС.
Президент и финансовый директор The Coca-Cola Company Джон Мерфи в интервью агентству Bloomberg заявил: «В Соединенных Штатах доступно лишь определенное количество тростникового сахара».
Он также уточнил, что компания ограничена в возможностях выпуска напитка в стеклянных бутылках внутри страны. По этой причине вывод на рынок газировки по измененному рецепту будет происходить постепенно.
По данным агентства, эти трудности указывают на проблемы, с которыми сталкиваются американские компании, когда им приходится перестраивать производство под требования президента США Дональда Трампа.
Ранее глава государства объявил о заключении соглашения с The Coca-Cola Company, по которому компания должна изменить рецептуру своего основного напитка и использовать только натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа.
До 1980-х годов Coca-Cola в США производилась с использованием тростникового сахара. Позднее его заменили более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В других странах в производстве Coca-Cola используется сахар и сахарный колер. Теперь в США планируют вернуться к оригинальному рецепту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство компании Coca-Cola провело переговоры с Дональдом Трампом и согласилось использовать натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа в США. Ассоциация переработчиков кукурузы предупредила о возможных серьезных последствиях для пищевой промышленности. Замена рецептуры может привести к потере тысяч рабочих мест.
