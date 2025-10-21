В НЦ «Россия» обсудили будущее отечественных товаров на мировом рынке

Tекст: Елизавета Шишкова

Модераторами сессии выступили генеральный директор ИТАР ТАСС Андрей Кондрашов и глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Среди участников — Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр экономического развития Максим Решетников, а также руководители ведущих российских компаний.

В своем выступлении первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров отметил, что российская внешнеэкономическая стратегия активно смещается на Восток и Глобальный Юг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Тенденции очевидны: мы сдвигаемся с Запада на Глобальный Юг, Восток, Азию, Латинскую Америку, Африку. И здесь важно наладить постоянный поток, чтобы это было не в одну сторону, а в двустороннем формате. Мы должны всегда следить за балансом торговли», – подчеркнул он, добавив, что Россия заинтересована в создании производственных площадок и логистических хабов за рубежом.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт демонстрирует устойчивый рост, а приоритетом становится выпуск продукции высокого передела. «"Сделано в России" должен стать витриной современной промышленности и товаров повседневного спроса, демонстрируя, что российская продукция может быть технологичной, надежной и востребованной на самых разных конкурентных рынках», –заявил министр.

Министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание на роль технологических компаний в формировании новой экономики. «Экономика будущего – это экономика предложения, основанная на конкуренции, частной инициативе и технологическом суверенитете», – отметил он, подчеркнув значение поддержки малого и среднего технологического бизнеса в регионах.

Особый интерес у участников вызвали примеры успешных компаний. Так, «Промобот» за несколько лет вышел на экспорт более чем в 30 стран. По словам генерального директора Максима Чугунова, поддержка государства позволила фирме укрепиться на международных рынках. Компания «Геоскан» также продемонстрировала успех – ее технологии беспилотной аэрофотосъемки востребованы уже в 50 странах. «Ставка на глубокое владение технологией вывела компанию в число мировых лидеров», — отметил ее руководитель Павел Степанов.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул значение продвижения национальных достижений: «Образ страны – важнейшая составляющая. Нам надо перестать скромничать. У нас есть безусловные преимущества. То, что у нас находится на мировом уровне, нужно продвигать и гордиться этим».

По словам главы Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной, Россия значительно укрепила позиции в железнодорожном машиностроении: с 2020 по 2024 год доля страны в мировом экспорте вагонов увеличилась более чем вдвое. Генеральный директор «ТМХ» Кирилл Липа рассказал, что компания успешно реализует проекты в Индии, участвуя в развитии городской транспортной инфраструктуры. «ТМХ» уже победила в международном тендере на сумму 6,5 млрд долларов и намерена создавать локальные производства в Азии и Африке.

Традиционно сильной остается атомная отрасль. «Каждый шестой реактор в мире работает на российском топливе», – напомнила Никишина. Этот сектор, по ее словам, стимулирует экспорт в смежных областях: от медицины до энергетического машиностроения.

О перспективах онлайн-торговли рассказала основатель Wildberries Татьяна Ким.

«Цифровые платформы способствуют развитию международных экономических связей... Объемы онлайн-экспорта ежегодно удваиваются», – отметила она, подчеркнув, что Wildberries уже работает на семи зарубежных рынках.

В агропромышленном секторе также наблюдается уверенный рост. По словам председателя совета директоров компании «Логика молока» Руслана Алисултанова, в 2025 году предприятие экспортировало продукции на 2,7 млрд рублей, а поставки продолжают расти.

«Наша продукция может конкурировать с другими игроками на международных рынках, она воспринимается как качественная, экологичная», – подчеркнул он.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов напомнил, что к 2030 году группа планирует довести объем поддержанного экспорта до 13,3 трлн рублей. «Успешный экспорт – это залог победы в гонке за технологическое лидерство», – отметил он, подчеркивая важность развития внешнеэкономических проектов российских компаний за рубежом.

Международный экспортный форум «Сделано в России» стал ключевой площадкой года для обсуждения будущего отечественного экспорта. Организатором мероприятия выступил РЭЦ при поддержке Правительства Москвы и Московского экспортного центра.

Национальный центр «Россия», где прошел форум, создан по распоряжению Президента РФ Владимира Путина. Его задача – сохранить наследие выставки-форума «Россия» и на постоянной основе демонстрировать достижения страны и ее граждан.