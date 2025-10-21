С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Посол Евросоюза написал письмо поддержки осужденному грузинскому радикалу
Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчинский направил письмо поддержки находящемуся в заключении лидеру одной из радикальных молодежных организаций Звиаду Цецхладзе, осужденному на два с половиной года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».
По данным телекомпании, в этом послании посол критикует власти Грузии, обвиняя их в «откате от демократии» и в «использовании правосудия для репрессий», а также призывает освободить Цецхладзе и задержанных вместе с ним радикалов.
Цецхладзе был задержан в конце прошлого года. Во время акций протеста в Тбилиси он организовывал сопротивление правоохранительным органам, призывая возводить баррикады, использовать «коктейли Молотова», пиротехнику и камни и так далее.
Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия назвал это письмо «оскорбительным», а его автора «так называемым дипломатом».
По его словам, подобной поддержкой грузинских радикалов представители Евросоюза «подрывают реальные ценности Европы».
Представительство ЕС пока не комментирует эти сведения.