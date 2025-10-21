Посол Евросоюза написал письмо поддержки осужденному грузинскому радикалу

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По данным телекомпании, в этом послании посол критикует власти Грузии, обвиняя их в «откате от демократии» и в «использовании правосудия для репрессий», а также призывает освободить Цецхладзе и задержанных вместе с ним радикалов.

Цецхладзе был задержан в конце прошлого года. Во время акций протеста в Тбилиси он организовывал сопротивление правоохранительным органам, призывая возводить баррикады, использовать «коктейли Молотова», пиротехнику и камни и так далее.

Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия назвал это письмо «оскорбительным», а его автора «так называемым дипломатом».

По его словам, подобной поддержкой грузинских радикалов представители Евросоюза «подрывают реальные ценности Европы».

Представительство ЕС пока не комментирует эти сведения.