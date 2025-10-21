Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

Tекст: Дарья Григоренко

Ожидается, что в венгерской столице Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сам Сийярто заявил: «Наступают серьезные дни», сопроводив эту фразу фотографиями своего прибытия в вашингтонский аэропорт, где его встречали представители США, передает ТАСС.

О поездке в Вашингтон министр объявил еще в понедельник, подчеркнув, что основной целью является подготовка визита Трампа. Будапешт придает большое значение не только потенциальному российско-американскому саммиту, который может сыграть важную роль в урегулировании ситуации на Украине, но и двусторонним американо-венгерским переговорам.

Во вторник Politico сообщило, что некоторые лидеры стран Евросоюза активно лоббируют свое участие во встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России, поскольку спорные меры были удалены.