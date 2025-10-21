Грузия предложила Германии перезагрузить испорченные послом отношения

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Глава грузинской дипломатии сказала телекомпании «Рустави-2», что отозванный посол «ухудшал двусторонние отношения вместо того, чтобы содействовать их развитию».

По ее словам, при Фишере отношения двух стран скатились до «беспрецедентно низкого уровня».

Мака Бочоришвили отметила, что ей неизвестны дальнейшие действия Берлина по отношению к отозванному послу и намерения немецких властей в плане связей с Тбилиси, но заявила, что теперь появилась «возможность выйти на позитивную динамику».

Она назвала отношения с Германией для Грузии «особенно важными».

«Мы помним поддержку Германии с первых лет нашей независимости, ценим ее, поэтому очень жаль говорить сегодня об ухудшении отношений», – сказала министр иностранных дел Грузии.

Она напомнила, что деятельностью посла Фишера заинтересовалась оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», затребовавшая от МИД этой страны ответов на вопросы о работе дипломата Грузии, в частности, о его контактах с оппозицией.

«Деятельность посла стала актуальной в немецком обществе и политических кругах Германии, и это должно было быть неприятным для властей Германии», – считает глава МИД Грузии.

Также она выразила надежду на активизацию двусторонних коммуникаций после скорого назначения нового посла Грузии в Германии.

Фишер был отозван для консультаций после обвинений грузинских властей во вмешательстве во внутренние дела страны.

В Тбилиси назвали посла Германии «грубым нарушителем европейских ценностей»/