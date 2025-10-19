В Тбилиси назвали посла Германии «грубым нарушителем европейских ценностей»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Его поведение – это открытое вмешательство во внутренние дела Грузии. Мы видим игнорирование Венской конвенции, растаптывание всех норм этики, грубое нарушение европейских ценностей поддержкой радикалов», – заявила Мариам Лашхи.

По ее словам, «необходимо предпринимать соответствующие шаги, чтобы отношения двух стран еще более не ухудшились».

Депутат от умеренно оппозиционной партии «Сила народа» Эка Сепашвили заявила, что «приветствует появление вопросов к деятельности посла в самой Германии».

«Недипломатическое поведение Фишера должно вызывать озабоченность международного сообщества. Крупнейшая оппозиционная и самая рейтинговая партия Германии – «Альтернатива для Германии» уже задает соответствующие вопросы», – отметила она.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, посол Германии в Тбилиси Петер Фишер был отозван для консультаций после обвинений грузинских властей во вмешательстве во внутренние дела страны.

МИД Германии также сообщил, что 20 октября Совет по иностранным делам Евросоюза рассмотрит вопрос, связанный с Грузией.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал интерес партии «Альтернатива для Германии» к деятельности посла этой страны в Тбилиси Петера Фишера, резко критикующего власти страны и открыто поддерживающего радикальную оппозицию.

«Очень хорошо, что самая рейтинговая партия Германии проявила такой интерес, так как все видят, что посол Германии напрямую вовлечен в политические процессы, нарушая тем самым Венскую конвенцию», – сказал он.

По его словам, «посол Германии нарушает все стандарты».

«Последим за развитием ситуации. Нельзя, чтобы посол так себя вел в стране, в которой представляет свое государство», – сказал Ираклий Кобахидзе.

До этого посол Германии проигнорировал вызов в МИД Грузии.