МИД Германии отозвал посла из Грузии после обвинений Тбилиси
Посол Германии в Тбилиси Эрнст Петер Фишер был отозван для консультаций после обвинений грузинских властей во вмешательстве во внутренние дела страны.
Министерство иностранных дел Германии отозвало посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций в ответ на обвинения грузинских властей во вмешательстве, передает РИА «Новости». Ранее МИД Германии вызвал поверенную в делах Грузии в Берлине и выразил официальный протест по поводу обвинений, выдвинутых против немецкого дипломата.
В заявлении ведомства говорится: «На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги».
МИД Германии также сообщил, что 20 октября Совет по иностранным делам Евросоюза рассмотрит вопрос, связанный с Грузией. В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Фишер был вызван в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции – по словам Кобахидзе, дипломат регулярно поддерживал деятельность радикальной оппозиции.
Фишер публично критиковал грузинские власти и выражал поддержку протестующим оппозиционерам на улицах Тбилиси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Грузии назвал некоторых европейских дипломатов «послами ненависти». В университетах Грузии на западные деньги обучают приемлемости террористических действий. Посол Германии проигнорировал вызов в МИД Грузии.