  • Новость часаТрамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю
    Минтруд объявил о готовящихся изменениях расчета больничных и декретных
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше
    ЗАЭС уведомила МАГАТЭ о пожаре после обстрела ВСУ
    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам
    Трамп пригрозил ХАМАС за использование «живого щита»
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 17:25 • Новости дня

    Премьер Грузии назвал некоторых европейских дипломатов «послами ненависти»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Некоторые аккредитованные в Грузии иностранные послы в глазах местной общественности являются «послами ненависти», заявил во вторник премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя регулярные встречи послов ЕС, Германии, Нидерландов и других с грузинскими оппозиционерами и аффилированными с ними НПО, глава грузинского кабмина заявил, что «это негативно сказывается на имидже в Грузии Евросоюза в целом и его репутации».

    «Европейская бюрократия ассоциируется у грузинского народа с радикализмом, насилием, – отметил он. – Это вызывает большое сожаление».

    По словам Кобахидзе, «этот процесс надо остановить».

    Премьер-министр считает, что для этого в первую очередь необходимо, чтобы иностранные послы вели себя в рамках Венской конвенции.

    Он отметил, что сейчас эти дипломаты «стимулируют ненависть и радикализм», поэтому в глазах значительной части общества Грузии являются «послами ненависти».

    Ранее Кобахидзе заявил о радикальном падении доверия к Евросоюзу.

    15 сентября 2025, 19:41 • Новости дня
    Британия пригрозила применить силу против России
    Британия пригрозила применить силу против России
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия может применить силу в случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран НАТО, заявил представитель британского МИД после вызова российского посла в Лондоне из-за инцидента с дронами в Польше и Румынии.

    «Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

    Напомним, посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за произошедших инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии. При этом Лондон не смог доказать причастность России к запуску дронов в Польшу.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    В субботу Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника.

    Комментарии (63)
    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    Комментарии (14)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона постепенно отходит от использования термина «недружественные страны», сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению», отметил, что в официальных документах термин по-прежнему используется, однако в политических оценках акцент смещается на недружественные правительства, а не государства в целом, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин недавно во Владивостоке подчеркнул: для Москвы нет недружественных стран, есть правительства, которые ведут недружественную политику по отношению к России. На вопрос о возможном участии исполнителей с Запада на конкурсе Лавров уточнил, что приоритет теперь отдается именно такой формулировке.

    Ранее международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

    В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у России нет недружественных стран, а есть только недружественные элиты в некоторых странах.

    Комментарии (21)
    15 сентября 2025, 18:51 • Новости дня
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики

    Путин: Экономика России должна пройти по острому лезвию

    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о сложной задаче, стоящей перед властями.

    По его словам, важно пройти по «острому лезвию» – поддерживать макроэкономическую стабильность, не переохлаждая при этом экономику, передает ТАСС.

    «Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Он также отметил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    Комментарии (18)
    16 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян

    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России

    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений ЕС на получение виз гражданами России, сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений на получение виз гражданами России, передает ТАСС со ссылкой на греческий портал pronews.gr.

    Решение было принято впервые с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, и могло бы существенно повлиять на турпоток из России в указанные страны.

    По информации издания, греческие власти не поддержали предложение, так как новые ограничения могли привести к катастрофическим последствиям для туристического сектора ряда регионов, включая Ионические острова, где россияне сохраняют значительное присутствие.

    Ранее, до 2015 года, российские туристы тратили примерно 900 евро в день, а сейчас эта сумма выросла до 1300 евро, что почти вдвое больше среднего показателя по другим туристам.

    Портал pronews.gr отмечает, что введение визовых ограничений не только ударило бы по туризму, но и осложнило бы положение русской общины в Греции. Кроме того, в случае взаимных мер со стороны России ожидается падение экспорта греческих товаров.

    Наряду с Грецией, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, где около 10% жителей имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.

    Ранее Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    СМИ ранее сообщали, что Евросоюз в новом пакете санкций хотел ужесточить выдачу туристических виз россиянам.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 09:54 • Новости дня
    Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы

    Tекст: Вера Басилая

    В день города-героя Керчи участника спецоперации вместе с женой выгнали из ресторана из-за того, что он пришел в военной форме.

    В День города-героя Керчи администрация ресторана «Летка», расположенного на улице Театральной, отказала в обслуживании участнику спецоперации на Украине и его супруге, после чего их попросили покинуть заведение, сообщается в Telegram-канале «Аргументы недели».

    Поводом стало то, что мужчина пришел в военной форме, несмотря на то что он был абсолютно трезвый и спокойный. Как отмечается, дефекты речи у бойца связаны с ранением в голову.

    После инцидента участник спецоперации обратился в полицию и потребовал проверить ресторан на предмет дискриминации военнослужащих и возможной связи владельцев с враждебными организациями. По его словам, подобные случаи происходят не впервые – ему неоднократно отказывали в посещении заведений по той же причине.

    Позже стало известно, что администрация Керчи издала распоряжение, запрещающее посещать рестораны и кафе людям в военной форме, даже если речь идет о частичных элементах одежды.

    Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, где владелица не пустила участников спецоперации и разместила экстремистский пост в соцсетях.

    До этого в Казани бойцов спецоперации не пустили в рестораны из-за ношения военной формы.

    Также охрана московского ресторана «Магадан» не пропустила в заведение российского офицера.

    Комментарии (29)
    15 сентября 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США нанесли ракетный удар по «наркотеррористам из Венесуэлы», перевозившим наркотики на судне в международных водах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что удар был произведен по «трем подтвержденным наркотеррористам из Венесуэлы», которые перевозили наркотики через международные воды. Он отметил, что операцию выполнило южное командование Пентагона, а среди американских военных нет пострадавших.

    Трамп подчеркнул, что наркотики направлялись в США и назвал их «смертельным оружием, которым отравляют американцев», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ мобилизует армию и ополченцев на побережье и у границ. США развернули у побережья Венесуэлы эсминцы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Американские военные ранее обстреляли судно у берегов Венесуэлы, утверждая, что на его борту находились наркотики. США заявили о ликвидации 11 членов якобы подконтрольной Мадуро банды. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что погибшие не имели отношения к наркотрафику. Трамп также пригрозил сбивать военные самолеты Венесуэлы.

    Комментарии (8)
    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (26)
    16 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин сделал КНР щедрый подарок, российская сторона готова поставлять в Китай компоненты для гражданских авиалайнеров, пишет издание Baijiahao.

    Решение вызвало удивление среди западных стран, так как ожидалось, что Россия будет просить у Пекина помощь, а не проявлять щедрость, говорится в материле Baijiahao, передает АБН24.

    Подчеркивается, что Россия ранее не спешила делиться подобными разработками, поэтому готовность к такому шагу стала неожиданной для Запада.

    В США действия Путина вызвали раздражение, поскольку поддержка КНР российскими технологиями может усилить позиции Китая на фоне западных санкций.

    По мнению авторов, действия российской стороны вызвали негодование в США.

    Китайские аналитики считают, что этот шаг не является простой щедростью, а отражает долгосрочные интересы Москвы. Россия осознает невозможность ослабления санкций в ближайшее время и заинтересована в укреплении экономических связей с Востоком. Поставки авиационных технологий создадут долгосрочную зависимость КНР от России и укрепят стратегическое партнерство.

    «Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта», – заключили авторы.

    В конце августа портал Sohu сообщал, что российский президент перед посещением саммита ШОС и военного парада в Пекине сделал неожиданный «подарок» китайской стороне. Россия готова поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса.

    Глава Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков пояснял, что новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что для России выгодно возможное перекрытие поставок американских двигателей для китайского лайнера C919.

    Комментарии (12)
    15 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    @ Владимир Андреев/URA.RU/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал уделить особое внимание борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.

    «В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.

    Комментарии (21)
    15 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 14:01 • Новости дня
    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам

    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После решения Банка России снизить ключевую ставку до 17% пять ведущих банков изменили условия по вкладам, сообщила пресс-служба маркетплейса «Финуслуги» со ссылкой на свой индекс вкладов.

    Пять крупнейших банков России снизили ставки по вкладам после решения Банка России установить ключевую ставку на уровне 17%, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили: «Пять банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения снизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%. Всего за неполный сентябрь ставки снизили 13 банков из 20».

    Сильнее всего средняя ставка по годовому вкладу среди топ-20 банков упала после заседания ЦБ 12 сентября – снижение составило 0,24 процентного пункта. По полугодовому вкладу ставка уменьшилась на 0,12 процентного пункта, а по трехмесячному – на 0,09 процентного пункта.

    На 15 сентября средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 15,44% годовых, по полугодовому – 14,43%, по годовому – 13,23%. Максимальная ставка среди топ-20 банков достигла 17,7% годовых для трехмесячного вклада.

    Индекс ставок рассчитывается как среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам на 100 тыс. руб., без учета ограничений по категориям клиентов, участия в специальных акциях или приобретения комбинированных продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 17%. Российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центральный Банк России объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.

    Комментарии (7)
    16 сентября 2025, 02:16 • Новости дня
    Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Московской области арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по уголовному делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» отметил, что мера пресечения для Амирханяна предусматривает заключение под стражу.

    Амирханян уже находится в следственном изоляторе по другому делу, связанному с дачей взятки судебному приставу. В июне суд приговорил его к шести годам лишения свободы общего режима и штрафу. Амирханян дважды переводил денежные средства приставу за снятие ареста со счетов компании незаконным способом. В августе апелляционный суд признал этот приговор законным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной убийства Кивы мог стать долг в размере 30 млн рублей. По данным СМИ, друг Кивы Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата. Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.

    Комментарии (5)
    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Кадыров осудил Пугачеву за слова о Дудаеве

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой в адрес певицы Аллы Пугачевой, осудив ее положительные высказывания о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

    Кадыров в Telegram выразил недовольство, ситуацией когда такие «как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа».

    Глава Чечни подчеркнул, что, оценивая Дудаева, «в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев». Кадыров заявил, что «генеральские амбиции, позерство» Дудаева и «наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку». «В стране был кризис, а в республике – и того хуже», – отметил Кадыров.

    Высказывания Пугачевой он назвал «жалким пустословием артистки, которая абсолютно не разбирается в теме» и призвал певицу не провоцировать чеченский народ подобными заявлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пугачева дала первое большое интервью с 2022 года. В разговоре с иноагентом Катериной Гордеевой она назвала Дудаева «приличным, порядочным, интеллигентным человеком». Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью Пугачевой, назвав его «базаром лицемерия».

    Комментарии (13)
    Главное
    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России
    Премьер Грузии назвал некоторых европейских дипломатов «послами ненависти»
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    В Албании не утвердили первого в мире ИИ-министра
    Украинская тероборона отменила отпуска из-за массового бегства солдат
    Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня
    Умер заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации