    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Украина создала тайные аккумуляторные парки для экстренного электроснабжения
    На подлете к Москве сбит беспилотник
    В Европе предупредили о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    ЕС согласовал ограничения на передвижения для дипломатов России
    Цена золота превысила 4 тыс. долларов впервые в истории
    Афганистан пообещал Лаврову не пустить США на авиабазу Баграм
    Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 11:59 • Новости дня

    Посол Германии проигнорировал вызов в МИД Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Немецкий посол в грузинской столице Питер Фишер не прибыл во вторник в МИД страны на встречу всех аккредитованных в стране дипломатов по событиям 4 октября, когда в Грузии пресекли госпереворот, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    С дипломатами встречался первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили, однако по неизвестной причине Фишер, отличающийся резкой критикой правительства «Грузинской мечты», не явился.

    Посольство Германии пока не выступило с комментариями.

    В сентябре посол Германии был вызван в МИД Грузии, где ему разъяснили недопустимость вмешательства во внутренние дела республики. Берлин выступил в защиту своего дипломата.

    Депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили назвал аккредитованных в стране послов ряда стран ЕС «исполнительными функционерами «глубинного государства».

    Примечательно, что пока ни одно западное посольство не осудило действия радикалов, которые штурмовали дворец президента.

    Более того, внешнеполитические ведомства Чехии, Норвегии, стран Прибалтики уже выступили в «защиту демократии в Грузии», фактически поддержав оппозиционеров.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе называл некоторых европейских дипломатов «послами ненависти», он указывал на радикальное падение доверия к Евросоюзу.

    6 октября 2025, 19:12 • Новости дня
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в сценарии предотвращенного 4 октября государственного переворота «лежит на ладони», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не является случайностью, что организаторы государственного переворота попытались взять президентский дворец, при этом лежит на ладони роль Саломе Зурабишвили и то, как ее к этой роли готовили», – заявил он.

    По его словам, после отставки в декабре прошлого года «Зурабишвили продолжает незаконно использовать штандарт президента Грузии, что может делать только действующий президент, и особенно возмутительно, что эта самозванка использует эксклюзивный президентский символ во время встреч с иностранными послами» Шалва Папуашвили отметил, что «впервые в истории Грузии целью радикалов стал президентский дворец, и это произошло на фоне скрытой поддержки со стороны Зурабишвили».

    Председатель парламента заявил, что «участники переворота должны были ввести Зурабишвили в президентский дворец и так начать революцию». Он отметил, что «ни один иностранный покровитель радикалов к этому моменту не осудил террористическое нападение на дворец президента». «Осуждения уже мало, они должны разделить ответственность за случившееся», – считает председатель парламента Грузии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности.

    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    5 октября 2025, 11:11 • Новости дня
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье, сообщил заместитель министра Александр Дарахвелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, - Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии.

    По данным министерства здравоохранения, во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    6 октября 2025, 12:52 • Новости дня
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»

    Лукьянов: Тактика «цветных революций» не сработала в Грузии из-за проблем у Европы

    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела Грузии, сейчас не до того. Тем не менее попытки будут продолжаться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал провалившуюся попытку оппозиции Грузии организовать «майдан».

    «В Грузии после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный и в самой республике, и в других странах, в том числе на Украине. Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – наиболее яркий тому пример, добавил собеседник. «Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – объяснил политолог.

    «Так, США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось», – уточнил аналитик.

    «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. Возможно, запретят партию «Единое национальное движение». Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает эксперт.

    Отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, считает политолог. «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать. Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил спикер.

    «Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – заключил Лукьянов.

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    4 октября 2025, 19:49 • Новости дня
    Bild: БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными и разведывательными

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотные летательные аппараты, замеченные 3 октября над аэропортом Мюнхена, оказались военными разведывательными дронами, сообщает газета Bild.

    По информации Bild, беспилотники, появившиеся над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными, передает ТАСС

    Полицейские пытались обнаружить человека, управлявшего летательными аппаратами, с помощью вертолета, но все усилия оказались безрезультатными. В результате работы аэропорта были приостановлены до утра 4 октября.

    Издание также сообщает, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении, ведется расследование его действий в аэропорту.

    Схожие инциденты произошли и в других регионах Германии. В Нижней Саксонии были зафиксированы полеты беспилотников над складом боеприпасов в районе Йевера, а также замечены три дрона в Гифхорне, где находится штаб-квартира авиационной группы Федеральной полиции. Происхождение некоторых аппаратов пока установить не удалось.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена был парализован из-за появления неопознанных беспилотников, и их запуск не удалось отследить. Аэропорт Мюнхена прекращал работу после того, как беспилотники были замечены вблизи взлетно-посадочных полос.

    Позже аэропорт Мюнхена возобновил рейсы после завершения проверки и установления отсутствия угрозы.

    МИД Германии ранее предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на подобные инциденты с беспилотниками.

    6 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    6 октября 2025, 18:40 • Новости дня
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что оценки экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызывают вопросы к политике Германии.

    Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенной вине стран Прибалтики и Польши за начало спецоперации, передает «Российская газета».

    Михкельсон считает, что слова Меркель бросают тень на нее саму и вынуждают задуматься о том, каким был политический курс Германии в годы ее руководства. По его мнению, подобные высказывания вызывают сомнения в правильности выбранной ФРГ внешней политики.

    Он также подчеркнул, что ответственность за провал Минских соглашений лежит на самой Меркель.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    7 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Польши и Прибалтики в начале спецоперации на Украине стало причиной острой реакции Варшавы.

    Дипломатический скандал между Варшавой и Берлином начался после слов Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В публикации отмечается, что в Польше подобные слова встретили резко негативно. Один из бывших польских премьер-министров Матеуш Моравецкий заявил, что политика Меркель в отношении России нанесла ущерб безопасности Европы.

    Напряженность между Польшей и Германией возникла не только на почве заявлений бывшего канцлера, но и из-за разногласий по вопросам безопасности границы, связанных с миграционным кризисом. Польская сторона также выражает разочарование позицией Германии к России как при Меркель, так и при ее нынешнем канцлере Олафе Шольце.

    Напомним, Меркель заявила, что Польша и Прибалтика сопротивлялись попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Также бывший канцлер Германии указывала, что пандемия коронавируса также стала одной из причин украинского кризиса.

    6 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине

    Меркель заявила, что пандемия затруднила переговоры с Путиным по Украине

    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на возможность вести эффективные переговоры с Владимиром Путиным по Украине.

    Пандемия коронавируса стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение властей России начать спецоперацию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan, передает РБК. По ее словам, она не могла лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений. «Я не могла встречаться лично, а по видеосвязи такие вопросы не решить», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер подчеркнула, что дистанционные форматы переговоров были неэффективны для принятия важных политических решений.

    Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Меркель отметила, что европейские страны должны стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Джо Байдена.

    6 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Радикалы Грузии после провала революции обменялись обвинениями в краже денег

    Грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские оппозиционеры и их активные сторонники ссорятся между собой, предъявляя друг другу претензии в провале революции 4 октября, в день муниципальных выборов, а также в исчезновении денег, собранных на амуницию для штурмовиков, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе отвергает обвинения, что сбежал с акции протеста, когда спецназ начал задерживать радикалов.

    «Я был там и оказывал первую помощь тем, против кого применили слезоточивый газ», – рассказывает он. При этом Саникидзе также говорит, что был уверен – лидеры оппозиции покинули проспект Руставели и отправились домой.

    Саникидзе утверждает, что «ничего не знал о плане переместиться к президентскому дворцу», который штурмовали радикалы.

    В свою очередь, член оппозиционной партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Анна Бучукури обвиняет «националов» в том, что те «бросили митингующих». «Наша партия ответственна за то, что политическим мейнстримом стали идеи других (радикалов) и мы не смогли переубедить граждан», – сказала она.

    Аналитик Зураб Кадагидзе полагает, что в случае успеха штурма в президентский дворец немедленно прибыла бы экс-президент Саломе Зурабишвили и провозгласила бы себя легитимным правителем страны. Он отмечает, что после провала этих планов Зурабишвили спешно отмежевалась от насильственной акции.

    Также радикалы обвиняют друг друга в хищении денег, которые они собирали в помощь штурмовикам. «Где деньги эмигрантов, на которые для участников акции и студентов должны были купить противогазы?», – задают они вопросы в социальных сетях.

    Пять организаторов акции по свержению власти уже арестованы, им грозит девятилетнее лишение свободы. Вероятно, круг задержанных расширится.

    5 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о намерениях Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил.

    Мерц провел телефонные переговоры с Трампом, передает РИА «Новости». В ходе беседы Мерц рассказал Трампу о планах Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки Киева. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

    Пресс-секретарь отметил: «Федеральный канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил». Также президенты обсудили развитие ситуации на Украине и подтвердили намерение продолжать совместные усилия ради прекращения конфликта.

    По словам Корнелиуса, лидеры согласовали свои позиции по событиям в секторе Газа. Они пришли к единому мнению, что на переговорах в Египте необходимо добиться освобождения заложников, прекращения боевых действий и разоружения ХАМАС.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    6 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Мерца о причастности России к полетам дронов в ФРГ
    Захарова высмеяла заявление Мерца о причастности России к полетам дронов в ФРГ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия якобы стоит за появлением дронов в немецком воздушном пространстве.

    Захарова указала, что Германия по-прежнему «не разобралась» в ситуации с подрывом «Северных потоков». Она отметила, что власти Германии «до сих пор не в курсе, кто их подорвал». «До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», – приводит слова Захаровой РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили, что за большинством инцидентов с дронами в немецком воздушном пространстве якобы стоит Россия.

    Фракция «Альтернатива для Германии» обвинила правительство Германии в бездействии по ситуации с подрывом «Северных потоков». Российский посол в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что расследование подрывов «Северных потоков» должно быть полным и прозрачным. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Германия стала называть подрывы «Северных потоков» терактом, однако российскую сторону к расследованию не допускают.

    4 октября 2025, 21:20 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

    Премьер Грузии Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза ответственность за организацию и поддержку беспорядков в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза, заявив, что представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

    «На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

    Он призвал европейского дипломата выйти к публике и публично осудить происходящее на улицах Тбилиси.

    Также Кобахидзе назвал уголовным преступлением беспорядки у президентского дворца, отметив, что участники акции будут наказаны.

    «Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена», – подчеркнул Кобахидзе.

    По словам премьера, один полицейский находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что государство будет «очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского».

    Кроме того, глава правительства пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую он обвинил в организации беспорядков.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих. Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней

    ЦИК сообщил о 80% голосов у «Грузинской мечты» после подсчета 55% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала свыше 80% голосов на муниципальных выборах после подсчета 55% бюллетеней, следует из данных ЦИК Грузии.

    По результатам подсчета более половины бюллетеней на муниципальных выборах в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила свыше 80% голосов, передает ТАСС.

    На втором месте оказалась партия «Сильная Грузия» с результатом более 6,8%. Третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария за Грузию», получившая 3,8% голосов.

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки почти 74% бюллетеней получил 71,29% голосов, о чем сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе занял второе место с 12,52%, а третьим стал Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи» с поддержкой 7,62% избирателей.

    Представители ЦИК подчеркнули, что результаты основаны на данных после частичной обработки бюллетеней и могут измениться после окончательного подсчета.

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитпола.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 18:53 • Новости дня
    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией

    Полиция применила водометы против митингующих у президентского дворца в Тбилиси

    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На акции протеста у президентского дворца в Тбилиси силовики применили спецсредства после того, как митингующие пробили ограждения и бросали камни.

    Дополнительные бригады спецназа были мобилизованы у президентского дворца в Тбилиси, когда протестующие прорвали железные ограждения. Сотрудники спецназа выстроились в ряд, а после этого к месту событий был подогнан и использован водомет, передает РИА «Новости».

    Силовики применяли перцовый спрей против участников митинга, передает ТАСС. Митингующие бросают камни в сторону президентского дворца и запускают пиротехнику по направлению к сотрудникам полиции.

    Министерство внутренних дел Грузии выпустило заявление, в котором назвало акцию незаконной и призвало участников разойтись. Спецназ задействовал спецсредства для разгона толпы, отмечено в официальном сообщении.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Кобахидзе заявил, что правящая партия одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации