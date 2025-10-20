Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов не признал вину по делу об убийстве
Все восемь фигурантов дела, включая бывшего главу Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова (внесен в реестр террористов и экстремистов), не признали свою вину в ходе заседания Южного окружного военного суда.
Представитель суда сообщил, что слушания проходят в закрытом режиме, а подсудимые настаивают на своей невиновности. Уголовное дело в отношении Магомедова, а также Камила Абдулсамадова, Магомеда Загидова, Темирхана Чачанова, Гамзата Шахабудинова, Халитбега Махачева, Магомеда Абдулкеримова и Ольги Горловой поступило в суд в июле этого года. В сентябре суд приступил к рассмотрению дела по существу, передает РИА «Новости».
Магомед Магомедов был задержан в октябре 2023 года по обвинению в растрате в особо крупном размере. Позже ему были предъявлены дополнительные обвинения: бандитизм, незаконный оборот оружия, убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также покушение на убийство.
Магомедов руководил Кизилюртом с мая 2021 года. Сейчас он внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Ранее Басманный суд столицы заключил под стражу троих фигурантов дела о заказных убийствах, связанных с бизнесменом Ибрагимом Сулеймановым, задержанных ранее в Дагестане.