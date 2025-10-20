Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Посол России в Италии предупредил о последствиях «распила» активов России
Попытки использовать замороженные российские резервы для поддержки Киева могут разрушить доверие к международным финансам, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.
Парамонов заявил, что схемы по использованию замороженных в европейских юрисдикциях российских золотовалютных резервов для выделения Украине так называемого «репарационного кредита» не имеют юридического обоснования, передает ТАСС.
По словам дипломата, такие действия подорвут доверие к евро и приведут к ухудшению инвестиционного климата, а также усилят отток капиталов с европейских рынков.
Парамонов подчеркнул, что последствия подобных шагов могут привести к разрушению принципов международной экономической и финансовой деятельности, а также всего западноцентричного финансово-экономического миропорядка.
Он также указал, что ухудшающаяся ситуация Украины и очевидное банкротство государства затрудняют Западу сохранение консенсуса по финансированию Киева. Парамонов добавил, что теперь «просто хотят банально «распилить» финансовые активы России, пустить их на закупки вооружений у американских и европейских компаний для Украины в целях нанесения России «стратегического поражения».
Парамонов предупредил, что участие Италии в этих схемах может на долгие годы осложнить восстановление торгово-экономических отношений с Россией.
Ранее глава дипломатии союза Кая Каллас заявила, что вопрос о новом кредите Киеву под замороженные российские активы остается открытым.
МВФ предупредил о рисках использования этих активов странами Запада.
Посол в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что любые операции с российскими суверенными активами в ЕС без согласования с Россией будут считаться воровством.