Посол России в Италии Парамонов предупредил о последствиях «распила» активов России

Tекст: Вера Басилая

Парамонов заявил, что схемы по использованию замороженных в европейских юрисдикциях российских золотовалютных резервов для выделения Украине так называемого «репарационного кредита» не имеют юридического обоснования, передает ТАСС.

По словам дипломата, такие действия подорвут доверие к евро и приведут к ухудшению инвестиционного климата, а также усилят отток капиталов с европейских рынков.

Парамонов подчеркнул, что последствия подобных шагов могут привести к разрушению принципов международной экономической и финансовой деятельности, а также всего западноцентричного финансово-экономического миропорядка.

Он также указал, что ухудшающаяся ситуация Украины и очевидное банкротство государства затрудняют Западу сохранение консенсуса по финансированию Киева. Парамонов добавил, что теперь «просто хотят банально «распилить» финансовые активы России, пустить их на закупки вооружений у американских и европейских компаний для Украины в целях нанесения России «стратегического поражения».

Парамонов предупредил, что участие Италии в этих схемах может на долгие годы осложнить восстановление торгово-экономических отношений с Россией.

Ранее глава дипломатии союза Кая Каллас заявила, что вопрос о новом кредите Киеву под замороженные российские активы остается открытым.

МВФ предупредил о рисках использования этих активов странами Запада.

Посол в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что любые операции с российскими суверенными активами в ЕС без согласования с Россией будут считаться воровством.