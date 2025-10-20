Запаса воды в Крыму осталось на четыре месяца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суммарный запас воды в водохранилищах Республики Крым составляет объем, достаточный для нужд населения и экономики на 110-120 суток, передает ТАСС. Такой расчет сделан исходя из среднесуточного потребления всех поверхностных вод на уровне около 380 тыс. куб. м.

В Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма уточнили, что данный прогноз не учитывает возможные будущие притоки воды в водохранилища. Запасы позволяют обеспечить необходимое водоснабжение региона в ближайшие месяцы.

Вопрос водоснабжения полуострова остается актуальным с 2014 года, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, ранее обеспечивавший до 90% потребностей Крыма в воде. Особенно остро проблема проявилась в 2020 году из-за засухи, когда уровень осадков был минимальным за десятилетия.

Нехватка воды отражается и на сельском хозяйстве. Как отмечала замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы достиг минимального значения за последние 30-40 лет. Весной 2025 года зафиксирована гибель посевов яровых и озимых культур, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации в восьми районах полуострова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с водоснабжением в Крыму остается стабильной. Опыт Крыма поможет решить вопросы с водоснабжением в Донецкой Народной Республике.