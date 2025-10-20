Kering заявил о продаже своего косметического подразделения компании L'Oreal

Tекст: Ирма Каплан

Компании Kering и L'Oreal объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства в сфере элитной красоты и здоровья. Это соглашение включает приобретение компанией L'Oreal бренда Maison Creed, подписание лицензий на косметические и парфюмерные продукты культовых брендов Kering, а также создание эксклюзивного совместного предприятия для изучения возможностей развития в сфере здоровья и долголетия, пишет Le Figaro.

Согласно условиям соглашения, Kering имеет право продать Kering Beaute, включая Дом Creed, компании L'Oreal. Creed, известный давней историей в мире нишевой парфюмерии, является одним из ведущих мировых парфюмерных домов класса люк. В рамках L'Oreal у Luxe Creed будут идеальные возможности для ускорения глобальной экспансии на рынки мужской и женской парфюмерии.

Кроме того, партнерство включает права на заключение эксклюзивного лицензионного соглашения сроком на 50 лет на создание, разработку и распространение парфюмерии и косметической продукции Gucci, которое вступит в силу после истечения срока действия текущей лицензии у Coty, при условии соблюдения обязательств группы Kering по действующему лицензионному соглашению.

«Стоимость соглашения, которое включает продажу Creed и предоставление 50-летних лицензий на культовые бренды Kering, составляет четыре млрд евро. Оплата производится наличными по завершении сделки, которая, как ожидается, произойдет в первой половине 2026 года. L'Oreal также будет выплачивать Kering роялти за использование лицензированных брендов», – сказано в соглашении.

