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Аналитики рынка люкс-товаров назвали последствия тарифной политики Трампа
NYT: Производители роскоши обеспокоены неопределенностью из-за пошлин США
Производители люксовых товаров в Европе столкнулись с неопределенностью из-за новых американских пошлин, что может привести к повышению цен на товары люкс-сегмента, сокращению прибыли и переменам в поведении покупателей, пишет NYT.
Производители люксовых товаров из Европы «грызут ногти» в неопределенности, постигшей мировую торговлю после введения новых пошлин президентом США Дональдом Трампом, а покупатели не представляют, каких ценовых пределов будут достигать цены на брендовые товары, пишет The New York Times (NYT).
Всего месяц назад компании-производители брендовых товаров ждали новой эры дерегулирования, низких налогов и процветающего фондового рынка, мечтая о состоятельных покупателях.
Теперь, когда рынок США сталкивается с неопределенностью, ни один бренд не настроен обсуждать, как пошлины Трампа могут повлиять на их бизнес или цены на продукцию – в LVMH, Burberry, Chanel, Hermes, Kering, Puig, Coach и Tory Burch отказались от комментариев изданию.
«Многие люксовые бренды имеют большую норму прибыли и могут покрыть часть издержек или заставить поставщиков снизить их, но аналитики прогнозируют, что цены вырастут, если тарифы останутся прежними», – говорится в материале NYT.
Аналитики отмечают, что рынок предметов роскоши уже получил удар от замедления продаж в Китае, рецессии в Германии, старения населения в Японии, поэтому никто не станет строить в США высококлассные фабрики по производству одежды и кожгалантереи, что является одной из заявленных целей тарифной политики администрации Трампа.
Расходы, связанные с тарифами, добавятся к многолетнему росту цен на предметы роскоши, но и в период спада будут свои победители, подобно продавцам винтажных дизайнерских товаров, считают эксперты.
При этом есть тенденция, которая, по мнению всех аналитиков рынка, возродится – тихая роскошь, эстетика рецессии 2008 года, когда потребители покидали магазины с покупками в простых бумажных пакетах, а огромные заметные логотипы вышли из моды. Возможно, теперь люди, способные позволить себе дорогие вещи, снова не захотят это афишировать и выделяться из толпы.
Напомним, Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США потерял почти 500 млн долларов после введения им «взаимных» импортных пошлин. При этом глава Минфина США Скотт Бессент выразил уверенность, что тарифы стали отличной переговорной стратегией страны, одна из задач которой – улучшить ситуацию с рабочими местами.