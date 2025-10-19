Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Аэропорты Саратова и Пензы ввели временные ограничения полетов
Представитель Росавиации проинформировал в Telegram-канале о том, что аэропорты Саратова и Пензы ввели временные ограничения полетов.
«Аэропорты Саратова (Гагарин) и Пензы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение трех часов в небе над тремя российскими регионами были уничтожены 15 беспилотников самолетного типа вечером воскресенья.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки над регионом были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников. В результате атак пострадали шесть мирных жителей.