ПВО сбили над тремя регионами России 15 украинских БПЛА
В течение трех часов в небе над тремя российскими регионами были уничтожены 15 беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию России.
Средства противовоздушной обороны за три часа сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости». По информации Минобороны России, атака произошла 19 октября с 17.00 до 20.00 по московскому времени.
В официальном сообщении ведомства отмечается: «19 октября текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Ростовской области».
Подробности о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Оперативные службы продолжают мониторить ситуацию в регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, которые атаковали Белгородскую область.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки над регионом были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников. В результате атак пострадали шесть мирных жителей.