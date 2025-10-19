ПВО сбили над тремя регионами России 15 украинских БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Средства противовоздушной обороны за три часа сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости». По информации Минобороны России, атака произошла 19 октября с 17.00 до 20.00 по московскому времени.

В официальном сообщении ведомства отмечается: «19 октября текущего года в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Ростовской области».

Подробности о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Оперативные службы продолжают мониторить ситуацию в регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, которые атаковали Белгородскую область.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки над регионом были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников. В результате атак пострадали шесть мирных жителей.



