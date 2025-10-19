Силы ПВО сбили над Белгородом семь украинских БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области с 11.00 до 14.00 по московскому времени, передает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили: «19 октября в период с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области».

О подробностях инцидента или возможных последствиях ведомство не сообщило. Информация о жертвах или разрушениях в результате атаки не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки над регионом были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников. В результате атак пострадали шесть мирных жителей.

Минобороны сообщило о четырех сбитых БПЛА над территорией Белгородской области.

Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа за четыре часа, из них четыре уничтожили именно над Белгородской областью.



