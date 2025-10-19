Эксперты: Внимание Путина к вопросам семьи укрепило институт отцовства в России

Tекст: Вера Басилая

Представители общественных организаций считают, что последовательная политика государства по вопросам семьи и демографии, а также внимание президента России Владимира Путина к этому вопросу позволила сформировать новый образ отца как активного и ответственного участника семейной жизни.

«Учреждение в 2021 году президентом России Владимиром Путиным Дня отца послужило важным сигналом о признании роли отца в семье и обществе. Такие инициативы помогают менять стереотипы, формируют позитивный образ отца – активного участника семейной жизни. На смысловом уровне это залог воспитания новых поколений, в которых ценятся семейные ценности, служение и преданность Родине», – считает руководитель Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова.

Исполнительный директор организации «Союз Отцов России» Александр Заремба отметил, что отец закладывает в детях гражданскую позицию и патриотизм.

«Очень важно, что президент обратил на это внимание: во всех документах, на всех совещаниях у нас слово «отец» стало в один ряд со словами «материнство», «детство». Это ключевые составляющие нормальной, здоровой семьи. Мы как общественная организация призываем все родительские и общественные организации консолидироваться вокруг тех задач, которые ставит президент в сфере демографии», – подчеркнул Заремба.

Заместитель секретаря ОП РФ, руководитель общероссийской общественной организации «Союз семей России» Владислав Гриб отметил, что учреждение Дня отца – это особый праздник, который напоминает об ответственности и важной роли отца в семье.

«Это не только финансовое обеспечение, это и воспитание, и духовно-нравственный образ, это и пример. Отец – это символ мужества и отваги, это опыт и мудрость», – отметил Гриб.

По его словам, необходимо поддерживать общественные проекты, направленные на пропаганду значимости отца.

Руководитель комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина отметила появление множества проектов по популяризации отцовства благодаря политике президента и законодательные инициативы, уравнивающие меры поддержки для матерей и отцов.

Она подчеркнула значимость появления Дня отца как семейного праздника.

В 2021 году Указом президента России был учрежден День отца, который ежегодно отмечают в третье воскресенье октября. В 2025 году праздник приходится на 19 октября.

В Москве прошло торжественное вручение ежегодной премии «Папа года – 2025», приуроченное к Году защитника Отечества.