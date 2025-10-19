Аэропорты Самары, Саратова и Уфы вернулись к штатной работе

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорты Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Уфы: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 06.15 МСК. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены: семь самолетов, выполнявших рейсы в Самару; один самолет, совершавший полет в Саратов; четыре самолета, выполнявших рейсы в Уфу.

Напомним, в ночь на воскресенье аэропорты Уфы, Самары и Саратова вводили временные ограничения полетов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.



