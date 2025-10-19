Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.21 комментарий
Аэропорты Самары, Саратова и Уфы вернулись к штатной работе
Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил о снятии ограничений в аэропортах Самары, Саратова и Уфы, воздушные гавани вернулись к штатной работе.
«Аэропорты Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Уфы: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 06.15 МСК. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены: семь самолетов, выполнявших рейсы в Самару; один самолет, совершавший полет в Саратов; четыре самолета, выполнявших рейсы в Уфу.
Напомним, в ночь на воскресенье аэропорты Уфы, Самары и Саратова вводили временные ограничения полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.