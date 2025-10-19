Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.18 комментариев
Аэропорты Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения полетов
Аэропорты Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Оренбурга и Уфы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Кроме того, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе.
«Введен режим воздушных ограничений – план «Ковер». На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», – написал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.