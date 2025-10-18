В Крыму восстановили железнодорожное сообщение

Tекст: Дарья Григоренко

В компании уточнили: «Движение на участке Симферополь – Яркая и Симферополь – Элеваторная восстановлено в полном объеме. Пригородные поезда совершают посадку и высадку пассажиров по станции Остряково согласно расписанию. Движение на участке Феодосия – Владиславовка восстановлено», передает РИА «Новости».

Все пригородные поезда из Феодосии через Владиславовку в Симферополь, Керчь и Армянск сейчас следуют по утвержденному графику.

Южная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что движение пяти пассажирских поездов по Крымскому полуострову оказалось нарушено из-за инцидента на станции Остряково.

Напомним, ночью над Крымом уничтожили 32 украинских дрона. Руководитель региона Сергей Аксенов сообщал, что несколько электроподстанций получили повреждения.