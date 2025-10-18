Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.11 комментариев
В Крыму восстановили железнодорожное сообщение
Движение пригородных поездов в Крыму, ранее ограниченное из-за технических причин, полностью восстановлено, сообщили в «Южной пригородной пассажирской компании» (ЮППК).
В компании уточнили: «Движение на участке Симферополь – Яркая и Симферополь – Элеваторная восстановлено в полном объеме. Пригородные поезда совершают посадку и высадку пассажиров по станции Остряково согласно расписанию. Движение на участке Феодосия – Владиславовка восстановлено», передает РИА «Новости».
Все пригородные поезда из Феодосии через Владиславовку в Симферополь, Керчь и Армянск сейчас следуют по утвержденному графику.
Южная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что движение пяти пассажирских поездов по Крымскому полуострову оказалось нарушено из-за инцидента на станции Остряково.
Напомним, ночью над Крымом уничтожили 32 украинских дрона. Руководитель региона Сергей Аксенов сообщал, что несколько электроподстанций получили повреждения.