Суд приговорил жителя Дагестана к 8,5 года колонии за финансирование террористов

Tекст: Дарья Григоренко

Решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, а апелляционный военный суд оставил приговор без изменений, и он вступил в законную силу, передает РИА «Новости».

«Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону признал Гаджиева М. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности) и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 8 лет и 6 месяцев», – заявили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

Следствие выяснило, что в январе 2019 года Гаджиев перевел более 290 тыс. рублей одному из членов террористической ячейки, зная, что эти средства будут использованы для подготовки и совершения террористических преступлений. Организация, которой оказано финансовое содействие, запрещена на территории России.

Ранее в Москве избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для Юрия Беленького, обвиняемого в содействии террористической деятельности при переводе средств ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд арестовал трейдера инвестиционной компании по обвинению в финансировании терроризма. Житель Москвы был задержан за финансирование ВСУ через криптовалюту по реквизитам, опубликованным Аркадием Бабченко* (в списке экстремистов и террористов, а также иноагент).