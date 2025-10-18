В России предложили создать стандарт корпоративных коммуникаций в бизнесе

Новая инициатива по разработке добровольного стандарта корпоративных коммуникаций была представлена на ЭКГ-форуме ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде. Документ предназначен для СМИ, рекламных агентств, их клиентов и других участников медиарынка, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на профильной сессии, отметил, что крупные корпорации в России уже давно поняли ценность внедрения идеологических и ценностных основ в корпоративную культуру. По его словам, стандарт корпоративных коммуникаций можно оформить как систему, приносящую взаимную выгоду: для бизнеса она станет инструментом укрепления доверия и лояльности клиентов, а для общества и государства – способом поддерживать ценности и способствовать решению социальных задач. Он полагает, что даже если внедрение таких практик сначала потребует определенных усилий или сопряжено с рисками, в долгосрочной перспективе это обеспечит существенно более значимый эффект как в экономическом, так и в социальном плане.

«У нас есть возможность создать такой стандарт корпоративных коммуникаций, который будет выгоден всем. Конечно, где-то придется чем-то пожертвовать, и, возможно, в первый год отдача от этого будет меньше. Но в будущем такие подходы станут намного более востребованными. Потому что, участвуя в формировании ценностей, мы вкладываемся в решение экзистенциальной государственной задачи – вопроса существования нашего общества и его будущего», – заявил Новиков.

Вице-президент АКАР Анастасия Горелкина подчеркнула, что корпоративные коммуникации формируют не только имидж, но и ценности и поведенческие модели в обществе. Она отметила важность демонстрации реальной жизни и семейных ценностей, а не только успешных образов.

Заместитель полпреда президента Алексей Еремин сообщил, что стандарт будет разрабатываться при участии профессионального сообщества и распространяться на СМИ, агентства, продакшн и блогеров. Он уточнил, что стандарт будет носить добровольный характер, и компании смогут выбирать степень его внедрения.

Эксперт института демографической политики Иван Сухов отметил, что спрос на позитивные семейные образы подтверждается исследованиями, а принцип добровольности позволит сделать стандарт востребованным и эффективным. Он добавил, что документ должен быть деликатным и учитывать разные жизненные ситуации.

ГендиректорИД «Коммерсант» Роман Уманский заявил, что стандарт ответственных коммуникаций формирует новую бизнес-парадигму, где важна не только прибыль, но и социальная ответственность.

Антон Запольский из «Совкомбанка» подчеркнул, что коммуникация должна строиться на фундаментальных ценностях компании. Президент группы АДВ Олег Лещук добавил, что для успеха нововведений требуется вовлечение креативного сообщества, а не навязывание требований.