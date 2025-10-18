Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.7 комментариев
Дмитриев заявил, что Washington Post приписала ему слова, которые он не говорил
Американская газета Washington Post в своей публикации приписала слова главе Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, об этом сообщил сам Дмитриев.
Газета исказила факты в своей публикации, приписав Дмитриеву слова, которые он не говорил, указал глава РФПИ в X (бывший Twitter).
«Еще один вопиющий случай искажения правды от Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но ваша статья приписала эти цитаты мне», – пояснил он.
Глава фонда отметил, что приписывать чужие слова человеку это все равно, что обвинять человека в ретвитах.
«Исправьте это немедленно, извинитесь и начните внутреннее расследование», – призвал газету Дмитриев.
По данным ТАСС, Washington Post представила выражение «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех» как высказывание Дмитриева.
Ранее Дмитриев сообщал, что обоснование для строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и США, началась еще полгода назад.