Дмитриев заявил, что Washington Post приписала ему слова, которые он не говорил

Tекст: Алексей Дегтярев

Газета исказила факты в своей публикации, приписав Дмитриеву слова, которые он не говорил, указал глава РФПИ в X (бывший Twitter).

«Еще один вопиющий случай искажения правды от Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но ваша статья приписала эти цитаты мне», – пояснил он.

Глава фонда отметил, что приписывать чужие слова человеку это все равно, что обвинять человека в ретвитах.

«Исправьте это немедленно, извинитесь и начните внутреннее расследование», – призвал газету Дмитриев.

По данным ТАСС, Washington Post представила выражение «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех» как высказывание Дмитриева.

Ранее Дмитриев сообщал, что обоснование для строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и США, началась еще полгода назад.