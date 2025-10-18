Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.22 комментария
В Грузии резко ответили ЕС на обвинения в «российской пропаганде»
Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подверг резкой критике ЕС после того, как накануне пресс-спикер сообщества Анита Хиппер обвинила «Грузинскую мечту» в использовании пропаганды «российского стиля», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Безголовый активизм, к сожалению, стал сегодня лицом внешней политики Брюсселя», – заявил Папуашвили.
Глава высшего законодательного органа Грузии напомнил, что Хиппер в своих заявлениях поддерживала радикалов, которые 4 октября, в день местных выборов, попытались свергнуть власть.
«На этот час за это уже задержано 62 человека. А пресс-спикер продолжает укрываться за своими пропагандистскими заявлениями, пряча ответственность за стертыми формулировками», – заявил председатель парламента.
Хиппер обвинила власти Грузии в «репрессиях», которые «навеяны пропагандистской машиной России».
При этом Брюссель до сих пор не осудил действия бунтовщиков, в результате которых пострадало 35 полицейских.
Ранее экс-главу управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии Ираклия Шаишмелашвили обвинили в призывах к свержению власти и насильственной смене конституционного строя.
До этого МВД страны задержало еще 16 человек по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси.