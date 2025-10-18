В Грузии резко ответили ЕС на обвинения в «российской пропаганде»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Безголовый активизм, к сожалению, стал сегодня лицом внешней политики Брюсселя», – заявил Папуашвили.

Глава высшего законодательного органа Грузии напомнил, что Хиппер в своих заявлениях поддерживала радикалов, которые 4 октября, в день местных выборов, попытались свергнуть власть.

«На этот час за это уже задержано 62 человека. А пресс-спикер продолжает укрываться за своими пропагандистскими заявлениями, пряча ответственность за стертыми формулировками», – заявил председатель парламента.

Хиппер обвинила власти Грузии в «репрессиях», которые «навеяны пропагандистской машиной России».

При этом Брюссель до сих пор не осудил действия бунтовщиков, в результате которых пострадало 35 полицейских.

Ранее экс-главу управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии Ираклия Шаишмелашвили обвинили в призывах к свержению власти и насильственной смене конституционного строя.

До этого МВД страны задержало еще 16 человек по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси.