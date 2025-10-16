Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Путин заявил о сохранении Россией лидерства на нефтяном рынке
Россия сохраняет одну из ведущих позиций среди мировых производителей нефти, несмотря на попытки недобросовестной конкуренции против страны, заявил президент Владимир Путин.
Во время пленарного заседания Российской энергетической недели Путин отметил, что Россия продолжает удерживать свои позиции на мировом рынке нефти, несмотря на введенные ограничения и попытки использовать против нее различные механизмы давления, передает ТАСС.
«Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции», – подчеркнул он.
Ранее Путин заявил о выполнении Россией обязательств ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка.