В Москве пообещали повысить среднюю зарплату до 197 тыс. рублей в месяц

В Москве пообещали повысить средемесячную зарплату на 8%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве в 2026 году может увеличиться на 8% и достигнуть почти 197 тыс. рублей.
Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития столицы на 2026 год и плановый период до 2028 года. В официальном документе отмечается: «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего [составит] 196 647 рублей. 108,0% к предыдущем году». Это означает, что темп роста зарплат в столице сохранится на высоком уровне, передает ТАСС.
Власти Москвы также ожидают, что в следующие два года этот показатель продолжит расти. В 2027 году средняя зарплата прогнозируется на уровне 213,3 тыс. рублей, а в 2028 году она может составить уже 231,4 тыс. рублей.
Ранее парламентарий выступил с идеей закрепить обязательную ежегодную индексацию зарплат россиян с учетом фактической инфляции для всех сфер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году зарплата, необходимая для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента, увеличится до 24 тыс. 825 рублей, что выше показателя прошлого года.